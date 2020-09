Kayserispor verpflichtet früheren England-Star Aaron Lennon

Kayserispor sorgt für einen Transfercoup: Ein früherer englischer Nationalspieler schließt sich dem Klub aus der Süper Lig an.

Der frühere englische Nationalspieler Aaron Lennon wechselt vom englischen Erstligisten zu Süper-Lig-Klub Kayserispor. Das gab Kayseri-Präsidentin Berna Gözbasi am Mittwoch via Twitter bekannt.

Wie lange Lennon bei Kayserispor unterschreibt, ist noch nicht bekannt. Die offizielle Bestätigung seitens des Vereins steht noch aus. Da sein Vertrag bei Burnley nach Ende der zurückliegenden Saison ausgelaufen war, wird Lennon ablösefrei in die kommen.

Aaron Lennon spielte 21-mal für

Lennon hatte einst mit 19 für England debütiert und insgesamt 21 Länderspiele absolviert. Er nahm unter anderem an der WM 2006 in und der WM 2010 in Südafrika teil.

Seine beste Zeit hatte der mittlerweile 33-jährige Offensivspieler bei Tottenham, wo er von 2005 bis 2015 spielte. Über Everton kam er 2018 zu Burnley, dort absolvierte Lennon in der vergangenen Spielzeit 16 Partien in der Premier League.

Kayserispor hatte die Süper-Lig-Saison 2019/20 auf Platz 17 beendet. Normalerweise wäre man abgestiegen, aufgrund der Coronavirus-Pandemie gab es in der Türkei in diesem Jahr jedoch keine Absteiger.