Katar vs. Ecuador heute live: ZDF, ARD oder RTL? Wo läuft das WM-Eröffnungsspiel?

Das erste Spiel der WM 2022 steht an. Alle nötigen Infos dazu, auf welchem Sender Ihr die Partie sehen könnt, findet Ihr hier bei GOAL.

Heute Abend um 17 Uhr deutscher Zeit startet das Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft 2022. Katar empfängt im Al-Bayt-Stadion Ecuador.

Die Mannschaft aus Südamerika geht als Favorit in die Partie, denn Ecuador konnte sich zuletzt unter anderem Unentschieden gegen die WM-Teilnehmer aus Mexiko und Japan erspielen. Wer die Bundesliga verfolgt, der wird auch den ecuadorianischen Innenverteidiger Piero Hincapié von Bayer Leverkusen erkennen oder Carlos Gruezo vom FC Augsburg. Im letzten großen Turnier, der Copa América, konnte Ecuador das Viertelfinale erreichen und verlor erst dort gegen den späteren Gewinner Argentinien. Die Kataris hingegen sind im internationalen Fußball noch ein recht unbeschriebenes Blatt. Beide Teams wollen heute Abend aber sicher gewinnen. Neben Katar und Ecuador sind nämlich sowohl der Senegal als auch die Niederlande noch in dieser WM-Gruppe vertreten. Wer sich also Chancen auf ein Weiterkommen ausrechnen will, der sollte heute Abend die ersten drei Punkte einfahren.

Natürlich könnt Ihr die WM wie gewohnt im TV verfolgen. Welcher Sender jetzt für das Eröffnungsspiel zuständig ist, erklären wir Euch in den folgenden Abschnitten.

Katar vs. Ecuador heute live: Die wichtigsten Infos zum Spiel

Begegnung Katar vs. Ecuador Wettbewerb WM - Gruppenphase Anpfiff 20. November - 17 Uhr Spielort Al-Bayt-Stadion (Al Khor)

Katar vs. Ecuador heute live: Wo wird die WM gezeigt?

Die wichtigste Frage ist jetzt natürlich, wo Ihr die Spiele eigentlich live verfolgen könnt. Wir bringen für Euch etwas Licht ins Dunkel, was die Übertragungssituation der Weltmeisterschaft angeht.

Verantwortlich für die Übertragung der Weltmeisterschaft sind sowohl die beiden Free-TV-Sender ARD und ZDF als auch der Pay-TV-Sender Magenta TV. Das ZDF und die ARD zeigen leider nicht alle Spiele des Turniers live. 48 der 64 Partien könnt Ihr im Free-TV sehen. Die restlichen Spiele laufen exklusiv nur bei Magenta TV. Wenn Ihr also alle Spiele der WM sehen wollt, dann geht das nur bei Magenta TV.

Um jetzt Zugriff auf die Übertragung bei Magenta TV zu bekommen, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Das kostet Euch aktuell zehn Euro pro Monat.

Katar vs. Ecuador heute live: ZDF, ARD oder RTL? Wo läuft das WM-Eröffnungsspiel?

Für alle, die die heutige Partie gerne im Free-TV verfolgen möchten, haben wir gute Nachrichten. Zuständig für die Übertragung ist nämlich das ZDF.

Dort beginnt die Vorberichterstattung zum Spiel schon um 15.30 Uhr. Als Moderatoren gehen beim ZDF übrigens Jochen Breyer und Kathrin Müller-Hohenstein an den Start. Die Expertenrunde besteht aus Per Mertesacker, Christoph Kramer und Martina Voss-Tecklenburg. Kommentiert wird das Spiel ab 17 Uhr dann von Béla Réthy.

Übrigens bietet das ZDF auch einen LIVE-STREAM zum Spiel an. Dort könnt Ihr das Spiel dann ebenfalls live und in voller Länge verfolgen.

Der Terminplan der WM 2022 in Katar

Hier haben wir noch einmal die wichtigsten Termine der diesjährigen WM übersichtlich für Euch dargestellt.

Gruppenphase: 20. November bis 2. Dezember

Achtelfinale: 3. Dezember bis 6. Dezember

Viertelfinale: 9. Dezember bis 10. Dezember

Halbfinale: 13. und 14. Dezember

Spiel um Platz 3: 17. Dezember

Finale: 18. Dezember