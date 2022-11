Karim Benzema über seinen neuen Jubel, Dubai und die Geschichte der Emirate

Karim Benzema spricht im exklusiven Interview mit GOAL über seinen neuen Jubel und seine Beziehung zu Dubai.

In seinen fast 20 Jahren als Profifußballer hat Karim Benzema viel zu feiern gehabt. Da waren die vier Titel in der Ligue 1 zwischen 2004 und 2009 mit Lyon als junger Stürmer, der zum Aushängeschild wurde. Da sind die fünf Champions-League-Siege mit Real Madrid und die Trophäenschränke, die mit spanischen Meisterschaften und Copa del Reys gefüllt sind. Und dann gab es auch noch zuletzt den Ballon d'Or - und natürlich hat er auch den gewonnen.

Mittlerweile hat Karim Benzema, wie er GOAL als Botschafter der "Where the World Celebrates"-Kampagne exklusiv verrät, einen neuen Jubel. Ein ikonischer Jubel für einen ikonischen Fußballer.

Wir stellen vor: Der Benzayala.

"Die Inspiration kam von der berühmten 'Ayala'", erzählte uns Karim. "Ein traditioneller kultureller Tanz, der von den Emiratis im Rahmen besonderer Feierlichkeiten aufgeführt wird."

"Um mein Engagement für die Kampagne 'Where the World Celebrates' zu feiern, ist der Benzayala eine Kombination aus meinem Nachnamen und diesem traditionellen Tanz, dem ich meinen eigenen Stempel aufgedrückt habe."

Der Tanz ist ein wichtiger und historischer Bestandteil der Kultur in den Emiraten und wird von Männern und Jungen bei Feierlichkeiten wie Hochzeiten und Nationalfeiertagen aufgeführt, wobei die Tänzer dünne Bambusrohre halten und sich zu einem gleichmäßigen Trommelschlag bewegen.

Karim Benzema über Dubai: "Eine wirklich globale Stadt"

Der Tanz spiegelt das Erbe der emiratischen Kultur wider und ist ein Symbol für Tradition und Identität einer Region, die Benzema sehr schätzt und liebt.

"Ich liebe den Trubel und die Energie von Dubai", antwortete Karim auf die Frage nach seiner starken Verbindung zur Stadt. "Es ist eine wirklich globale Stadt, in der Menschen aus der ganzen Welt zu einer positiven Atmosphäre beitragen. So etwas gibt es nirgendwo."

"Jedes Mal, wenn ich die Stadt besuche, gibt es etwas Neues zu entdecken - Dubai hört nicht auf, innovativ zu sein und seinen Einwohnern und Besuchern neue Erfahrungen zu bieten. Es spielt keine Rolle, welche Interessen man hat - hier gibt es etwas Großartiges für einen. Ich liebe es hier, und meine Kinder lieben es auch."

Wie diese Erlebnisse aussehen könnten? Karim verriet uns, wie sein perfekter Tag in Dubai aussieht.

"Mein perfekter Tag in Dubai wäre, am Strand oder in der Wüste zu entspannen, ein Abenteuer zu Wasser oder zu Lande zu erleben und sich bei einem wirklich guten Essen zu stärken. Die emiratische Gastfreundschaft ist Weltklasse. Im Kulturerbe-Viertel Al Fahidi gibt es ein Lokal namens 'Sheikh Mohammed Centre for Cultural Understanding', in dem man ein authentisches Essen genießen kann, das von Emiratis serviert wird, die einem alle kulturellen Fragen beantworten. Das ist ein Muss. Es gibt auch das Museum der Zukunft, das einem eine echte Reise in die Zukunft, die natürliche Umgebung und die neuen Technologien, die wir erwarten können, ermöglicht. Das alles befindet sich in einem der schönsten Gebäude der Welt, wie ich finde."

Karim Benzema über WM in Katar: "Riesiger Meilenstein"

Mit der Ankunft des größten Fußballturniers der Welt im Nahen Osten am Sonntag, den 20. November, steht die Region zum ersten Mal in ihrer Geschichte im hellen und intensiven Rampenlicht des Fußballs.

"Dies ist ein riesiger Meilenstein in der Geschichte des Fußballs, und es ist wirklich aufregend, Teil des Geschehens zu sein. Die Region des Nahen Ostens hat sehr enthusiastische Fußballfans, das spüre ich jedes Mal, wenn ich sie besuche. Ich denke, dass der Standort strategisch günstig ist, um Fans aus der ganzen Welt für die Veranstaltung zu gewinnen."

Die Weltmeisterschaft ist ein wahres Fest des Fußballs und hat dem schönen Spiel einige seiner denkwürdigsten Momente beschert - und Jubeleinlagen.

Wer könnte den brasilianischen Bebeto vergessen, der nach seinem Tor gegen die Niederlande im Jahr 1994 mit seinem "Rocking the Baby" feierte? Oder den Tanz von Roger Milla an der Eckfahne nach seinem Tor für Kamerun im Jahr 1990?

Da die Weltmeisterschaft 2022 in weniger als einem Monat beginnt, können wir davon ausgehen, dass die Liste dieser ikonischen Einlagen um brandneue Jubel ergänzt wird!

Dubai: Hier feiert die Welt!