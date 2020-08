Warum sich Karim Benzema gerne als Kickboxer ausprobieren würde

Dass Karim Benzema Fußball spielen kann, weiß jedes Kind. Aber offenbar hat der Star von Real Madrid auch ein Faible für Kampfsport.

Karim Benzema und Fouad Ezbiri sind gute Freunde. Der Stürmerstar von und der französische Kickboxer haben bereits gemeinsam trainiert - und Ezbiri weiß daher auch, dass Benzema für Kampfsport durchaus etwas übrig hat.

In einem YouTube-Video, in dem Benzema einige Fragen von Freunden beantwortete, sprach Ezbiri den 32-Jährigen darauf an, ob er plane, irgendwann mal für einen Kickbox-Fight in den Ring zu steigen.

Karim Benzema als Kickboxer? "Warum nicht?!"

Benzemas Antwort fiel positiv aus: "Also gut, Fouad, mein Broski - ich hoffe dir geht es gut und es stimmt, dass ich Kampfsport liebe. Ich liebe Training und wie du sagst, wir haben schon einmal gemeinsam trainiert. Also warum sollte ich nach dem Fußball nicht sechs Monate lang mit dir trainieren und wenn du denkst, ich bin bereit für einen Kampf, dann stelle ich mich dem, kein Problem!"

Benzema trägt bereits seit 2009 das Trikot von Real, sein Vertrag in Madrid läuft noch bis 2022. Auch auf die Frage, wann er denn seine Karriere beenden könnte und der Weg frei für das Abenteuer als Kickboxer wäre, gab der Franzose eine Antwort.

"Ich achte sehr auf mich und versuche, das Beste aus mir herauszuholen", betonte der viermalige Champions-League-Sieger. "Ich weiß, dass ich nicht mehr am Anfang meiner Laufbahn stehe, aber für mich hat das Alter keine Bedeutung und ich werde alles machen, was möglich ist."