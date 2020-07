Salzburgs Karim Adeyemi über zweiten Anlauf beim FC Bayern: "Habe ganz sicher keinen Hass"

Vor acht Jahren kehrte Adeyemi dem FC Bayern den Rücken. Einen zweiten Anlauf beim Rekordmeister würde Salzburgs Talent aber nicht ausschließen.

Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg hat sich in einem Interview mit transfermarkt.de zu einer möglichen Rückkehr zum geäußert. Beim deutschen Rekordmeister hatte der Stürmer bis 2012 unter Vertrag gestanden. Über den Nachwuchsbereich der SpVgg Unterhaching landete der 18-Jährige schließlich beim österreichischen Bundesligisten.

"Ich habe ganz sicher keinen Hass auf Bayern. Wir haben uns einfach zu diesem Schritt entschieden. Das war in Ordnung", betonte Adeyemi: "Wenn Bayern mir ein Angebot machen würde, glaube ich, dass ich mich – wenn es passen sollte und ich mich dabei wohl fühle – für den Weg entscheiden würde. Es kommt ganz darauf an, wie ein solches Angebot aussehen würde", so der Angreifer.

Adeyemi über möglichen Abschied aus Salzburg: "Dann werden wir sehen"

Erst im Januar hat sich Adeyemi jedoch für eine Vertragsverlängerung entschieden: "Es ist für junge Spieler ein sehr gutes Sprungbrett und eine Bühne, um sich zu zeigen. Red Bull Salzburg ist einer der besten Klubs, die dich als jungen Spieler weiterbringen können", begründete er seine Entscheidung, sich bis 2024 ohne Ausstiegsklausel an den Verein zu binden.

Einen ähnlich guten Namen für Talente hat sich in den letzten Jahren auch gemacht. "Ich bin, wie schon einmal gesagt, ein kleiner BVB-Fan und mag es einfach, wie sie spielen und wie ihre Philosophie ist", so Adeyemi, der hinzufügte: "Ich glaube, dass Dortmund einen guten Job macht und den jungen Spielern Zeit gibt, damit sie sich gut entwickeln können."

Bevor der Offensivspieler allerdings über einen möglichen Transfer nachdenkt, möchte er sich zunächst mit Salzburg für die qualifizieren. "Ich schaue jetzt erst einmal, dass ich bei Salzburg gut spiele, Leistung bringe und meine Minuten bekomme. Ich möchte zeigen, was ich kann", so Adeyemi: "Dann werden wir sehen, ob andere Klubs mich genauso gut finden und wollen."