Karim Adeyemi - Absage an Barca: Berater legt sich auf Bundesliga-Wechsel fest

Karim Adeyemis Berater Thomas Solomon hat am Rande der Golden-Boy-Gala verraten, dass sein Klient nicht zum FC Barcelona wechseln wird. Stattdessen soll es für den Offensivspieler von Red Bull Salzburg in die Bundesliga gehen.

"Vor ein paar Tagen haben wir definitiv 'Nein' zu Barcas Angebot gesagt, Barca ist für Karim keine Option mehr", zitiert die spanische Zeitung Sport Solomon. "Das Beste für ihn ist ein deutscher Klub", fuhr er fort.

Dem Berater zufolge hat Barca dem Spieler ein Angebot gemacht, der Klub ist jedoch "nie konkret auf Salzburg zugegangen". Eine endgültige Absage an die Katalanen sei die jetzige Entscheidung allerdings nicht, betonte Solomon. "Mal sehen, was in zwei, drei Jahren passieren kann", ergänzte er.

BVB ist Favorit im Adeyemi-Poker

Nach Informationen von GOAL und SPOX ist Borussia Dortmund der Favorit auf eine Verpflichtung zur neuen Saison. Probleme gibt es derzeit allerdings noch bei der Ablösesumme. Wie der kicker berichtet, stehen bis zu 40 Millionen Euro Ablöse für Adeyemi im Raum - viel mehr, als der BVB eigentlich für den Stürmer zahlen wolle.

Laut Sport 1 befindet sich mit RB Leipzig neben dem BVB aktuell nur noch ein weiterer Klub im Rennen um Adeyemi.

Der 19-Jährige steht noch bis 2024 bei Salzburg unter Vertrag, in der aktuellen Saison erzielte er bis dato in 28 Pflichtspielen 18 Tore.