Kanzlerin Angela Merkel wünscht DFB-Frauen für WM 2019 alles Gute

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft will sich bei der WM den Titel holen. Kurz vor Turnierbeginn gibt es Unterstützung von der Kanzlerin.

Daumen drücken auch im Zentrum der Macht: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den deutschen Fußballerinnen für die Weltmeisterschaft in alles Gute gewünscht.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, habe die 64-Jährige am Donnerstag mit Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg telefoniert.

Merkel habe sich in dem Gespräch sehr interessiert und gut informiert gezeigt und dem Team für den WM-Auftakt am Samstag (15.00 Uhr/ARD und DAZN) in Rennes gegen sowie für das gesamte Turnier alles Gute gewünscht.