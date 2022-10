FC Chelsea: Juventus will Kanté im nächsten Jahr wohl ablösefrei verpflichten

Juventus Turin behält neuesten Medienberichten zufolge die Situation um N'Golo Kanté beim FC Chelsea genau im Blick.

Laut dem italienischen Portal Calciomercato ist Juventus an einer Verpflichtung von Chelseas N'Golo Kanté im kommenden Jahr interessiert.

Demnach beobachtet man die Situation des 31-Jährigen bei den Blues nun ganz genau, um ihn dann möglicherweise im nächsten Sommer ablösefrei zu verpflichten. Medienberichten zufolge haben jedoch zahlreiche weitere Top-Klubs den Mittelfeldspieler auf dem Radar, so unter anderem Paris Saint-Germain.

Chelsea bislang ohne Einigung mit Kanté auf Vertragsverlängerung - Juves Chance?

Bisher konnten sich die Londoner mit dem Franzosen noch nicht auf ein neues Arbeitspapier einigen. Der aktuelle Kontrakt läuft im Sommer 2023 aus, weshalb ein ablösefreier Abgang gut möglich scheint.

Juve befindet sich aktuell in einer sportlichen Krise und zeigt sowohl in der Defensive als auch in der Offensive große Probleme. Kanté könnte daher die defensive Anfälligkeit bei den Bianconeri minimieren.

In der laufenden Spielzeit fehlte Kanté Chelsea allerdings bereits bei 14 Partien aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Auch in der vergangenen Saison musste der Mittelfeld-Motor bei 16 Begegnungen aufgrund von Verletzungen von der Tribüne aus zuschauen.