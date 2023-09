"Die Messlatte sehr hoch gelegt": FC Bayerns Harry Kane nennt Cristiano Ronaldo und Lionel Messi als Vorbilder

Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sind die Vorbilder für Bayerns neuen Stürmer-Star Harry Kane, wie er nun verraten hat.

WAS IST PASSIERT? Harry Kane, Stürmer von Bayern München, hat verraten, dass Cristiano Ronaldo und Lionel Messi Vorbilder für ihn sind, was die Leistungen im späteren Stadium der Karriere angeht.

WAS WURDE GESAGT? "Die Beiden sind in ihren Dreißigern genauso gut wie in ihren Zwanzigern. Deshalb finde ich das toll, dass ich weiß, dass ich, wenn ich körperlich in Form bleibe und dieselbe Einstellung wie bisher habe, so lange spielen kann, wie ich will", sagte Kane bei ESPN.

"Ronaldo und Messi haben die Messlatte sehr hoch gelegt. Das motiviert mich aber. Für mich beginnt jetzt die zweite Hälfte meiner Karriere. Die erste Hälfte war gut, kann die zweite sogar noch besser werden?", fragte sich der Engländer.

"Ich habe noch viele Jahre vor mir. Vielleicht wenn ich Ende 30 bin, fange ich mal an, darüber nachzudenken, was ich nach dem Fußball machen will. Bis dahin gehe ich alles Jahr für Jahr, Spiel für Spiel an. Ich blicke nicht gerne zu weit voraus", sagte Kane.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kane war im Sommer von Tottenham für 100 Millionen Euro zu den Bayern gewechselt. Eine hohe Summe für einen 30 Jahre alten Angreifer, der in München mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet wurde. Zuletzt hatte Spurs-Boss Daniel Levy erklärt, dass sein Klub eine Rückkaufsklausel in den Vertrag des Stürmers habe einbauen lassen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Mit vier Toren in seinen ersten vier Bundesliga-Spielen ist Harry Kane stark in seine erste Saison in Deutschland gestartet.