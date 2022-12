Kanada vs. Marokko heute im TV und LIVE STREAM: Gibt es eine Übertragung?

Marokko und Kanada stehen sich heute Nachmittag in der Gruppe F gegenüber. Alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM gibt es hier.

Heute Nachmittag (01. Dezember 2022) bekommt es Marokko mit Kanada zu tun. Die Partie im Al-Thumama-Stadion in Doha beginnt um 16:00 Uhr (deutsche Zeit).

Kanada hat keine Chance mehr das Achtelfinale zu erreichen. Trotz zwei starker Leistungen gegen Belgien und Kroatien konnte sich das Team mit Bayern-Star Alphonso Davies schlussendlich nicht belohnen. Am Ende standen zwei Niederlagen zu Buche. Marokko trennte sich im ersten Spiel 0:0 gegen Kroatien. Am zweiten Spieltag konnte man schwache Belgier mit 2:0 besiegen. Das bedeutet, die Nordafrikaner sind bei einem Sieg oder einem Remis heute sicher weiter. Selbst bei einer Niederlage ist das Weiterkommen noch möglich, wenn Belgien gleichzeitig gegen Kroatien unterliegt. Spielt Belgien unentschieden oder verliert Kroatien kommt es schließlich drauf an, wer die bessere Tordifferenz aufweist.

Alle nötigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Kanada vs. Marokko heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung Kanada vs. Marokko Wettbewerb WM-Gruppenphase Anpfiff 01. Dezember - 16:00 Uhr Spielort Al-Thumama-Stadion (Doha)

Kanada vs. Marokko heute im TV: Gibt es eine Übertragung?

Wer sich schon darauf gefreut hat, heute Nachmittag Kanada vs. Marokko im Free-TV verfolgen zu können, den müssen wir leider enttäuschen. Diese Partie wird nämlich nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

Der Grund dafür ist, dass die ARD und das ZDF seit dieser WM nicht mehr die Übertragungsrechte für alle Spiele halten. Schon bei der vergangenen EM 2020 waren ausgewählte Partien nur im Pay-TV zu sehen und auch bei der WM in Katar ist das wieder der Fall.

Insgesamt werden dort 64 Spiele absolviert. Im Free-TV gezeigt werden davon 48. Dementsprechend bleiben also 16 Spiele übrig, die nur beim Bezahlsender MagentaTV übertragen werden.

Diese 16 Spiele beinhalten u.a. auch zwei Achtelfinals, ein Viertelfinale sowie das Spiel um Platz 3. Die Partien der deutschen Nationalmannschaft sind davon allerdings nicht betroffen. Sollte die deutsche Elf z.B. bis in das Finale vorstoßen, werden alle Partien mit deutscher Beteiligung auch im Free-TV gezeigt.

Kanada vs. Marokko heute live: Die Übertragung bei MagentaTV

Wie schon beschrieben, heißt der Pay-TV-Sender, bei dem das heutige Spiel zu sehen ist, MagentaTV. Dieser gehört übrigens zur Telekom. Und wie bei allen Pay-TV-Sendern ist das Zusehen dort immer auch mit gewissen Kosten verbunden.

Um Zugang zum Programm von MagentaTV zu bekommen, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Während des WM-Zeitraums bietet Euch der Bezahlsender dabei ein besonderes Angebot an.

Wenn Ihr MagentaTV für zwei Jahre abonniert, erhaltet Ihr die ersten sechs Monate kostenlos. Danach müsst Ihr dann pro Monat zehn Euro bezahlen. Mehr Infos dazu gibt es hier.

Mit einem gültigen Abo könnt Ihr dann das heutige Spiel und viele weitere Inhalte bei MagentaTV sehen. Für die WM-Berichterstattung gehen dort u.a. Michael Ballack, Manuel Baum und Wolff-Christoph Fuss an den Start.

Kanada vs. Marokko im LIVE-STREAM sehen: Mit MagentaTV zum LIVE-STREAM

MagentaTV bietet Euch ebenfalls einen LIVE-STREAM zur Spielübertragung an. Auf diesen könnt Ihr ganz einfach zugreifen, wenn Ihr Euch mit euren Zugangsdaten auf der MagentaTV-Website anmeldet.

Diese Zugangsdaten erhaltet Ihr allerdings nur, wenn Ihr ein Abo abschließt. Kostenlos könnt Ihr den LIVE-STREAM also auch nicht verfolgen.

Kanada vs. Marokko heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Übertragen wird das Spiel zwar nur im Pay-TV, mit dem LIVE-TICKER von GOAL bleibt Ihr allerdings ebenso up to date was den Spielstand angeht, und das auch noch völlig kostenlos.

Hier bekommt Ihr fast in Echtzeit alle wichtigen Infos zum Spiel, egal ob Tor, Auswechslung oder Spielunterbrechung.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für das Spiel Kanada vs. Marokko

Kanada vs. Marokko heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Wenn Ihr wissen wollt, mit welchen Aufstellungen Kanada und Marokko in das letzte Gruppenspiel starten, dann schaut hier noch einmal eine Stunde vor Anpfiff vorbei. Dann werden die Startformationen bei uns direkt veröffentlicht.