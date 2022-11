Kamerun vs. Serbien heute live im TV und STREAM: Gibt es keine Übertragung?

Kamerun trifft im zweiten WM-Spiel auf Serbien. Alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM liefert Euch GOAL.

Am heutigen Montagvormittag (28. November 2022) treten Kamerun und Serbien bei der Weltmeisterschaft 2022 gegeneinander an. Anpfiff für die Partie im Al-Janoub-Stadion in Al-Wakrah ist um 11 Uhr (deutsche Zeit).

Bei Kamerun stürmt Eric Maxim Choupo-Moting, der sich bei seinem Verein FC Bayern München zuletzt in Top-Form befand. Mit André Onana und Frank Anguissa sind bei Kamerun aber durchaus noch weitere Spieler aus Europas Top-Ligen mit von der Partie. Auch die Offensive von Gegner Serbien kann sich sehen lassen. Dort gehen unter anderem Aleksandar Mitrovic, Filip Kostic und Dusan Vlahovic auf Torejagd. Wir können uns also auf ein spannendes Match zwischen den beiden Nationen freuen.

Wenn Ihr wissen wollt, ob und wenn ja wo Kamerun vs. Serbien im TV und LIVE-STREAM übertragen wird, dann bleibt jetzt dran.

Kamerun vs. Serbien heute live: Die Partie auf einen Blick

Begegnung Kamerun vs. Serbien Wettbewerb WM-Gruppenphase Anpfiff 28. November - 11 Uhr Spielort Al-Janoub-Stadion (Al-Wakrah)

Wer schon aufmerksam seine Fernsehzeitung studiert hat, dem wird aufgefallen sein, dass die heutige Partie zwischen Kamerun und Serbien weder bei der ARD noch im ZDF zu finden ist. Bedeutet das also, dass es gar keine Übertragung des Spiels gibt?

Nein, die Partie wird ebenfalls übertragen, allerdings nicht im Free-TV. Der Grund dafür ist, dass sich die ARD und das ZDF nur die Übertragungsrechte an 48 WM-Spielen gesichert haben. Insgesamt werden bei der WM in Katar aber 64 Partien absolviert. Das bedeutet, dass 16 Spiele nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein werden.

Wo kann man aber alle Spiele sehen? Die Antwort lautet: bei MagentaTV, dem Pay-TV-Sender der Telekom. Nur dort könnt Ihr alle 64 Partien der Weltmeisterschaft 2022 live erleben. Mehr Infos zu MagentaTV findet Ihr hier und im nächsten Abschnitt.

Kamerun vs. Serbien heute live im TV: Die Übertragung bei MagentaTV

Da es sich bei MagentaTV, wie oben beschrieben, um einen Bezahlsender handelt, ist das Zuschauen dort nicht umsonst möglich. Erst einmal müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Aktuell bekommt Ihr dabei die ersten sechs Monate gratis, danach werden zehn Euro pro Monat fällig. Die Mindestvertragslaufzeit liegt bei 24 Monaten.

Wenn Ihr dann ein Abo abgeschlossen habt, bekommt Ihr Zugang zu einer umfassenden Berichterstattung rund um die WM. Dabei werdet Ihr nicht nur alle Spiele, sondern auch diverse Vor- und Nachberichterstattungen sowie Taktik-Analysen der Teams zu sehen bekommen. Außerdem erwarten Euch dort einige bekannte Gesichter wie Johannes B. Kerner, Michael Ballack und Wolff-Christoph Fuss.

Zu den 16 Spielen, die exklusiv bei MagentaTV laufen, gehören übrigens auch zwei Achtelfinals, ein Viertelfinale sowie das Spiel um Platz 3.

Kamerun vs. Serbien heute im LIVE-STREAM: Mit MagentaTV zum LIVE-STREAM

Einen LIVE-STREAM hat MagentaTV natürlich ebenfalls für Euch parat. Auch hier gilt aber wieder, dass Ihr ein Abo abgeschlossen haben müsst, um dort einschalten zu können. Außerdem braucht Ihr natürlich auch ein Gerät mit Internetanschluss, also beispielsweise euer Smartphone, ein Tablet oder einen Smart-TV.

Den Link für die Anmeldung bei MagentaTV haben wir noch einmal hier für Euch herausgesucht.

Kamerun vs. Serbien heute live: Der LIVE-TICKER von GOAL

Falls Ihr aufgrund der frühen Anstoßzeit nicht direkt live zuschauen könnt, haben wir mit dem LIVE-TICKER von GOAL genau die richtige Lösung für Euch. Hier werden alle Vorkommnisse im Spiel nahezu in Echtzeit direkt im LIVE-TICKER an Euch weitergeleitet.

Ihr verpasst also kein Tor, keine Auswechslung und keine gelbe Karte und seid das ganze Spiel über up-to-date.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Kamerun vs. Serbien heute live: Die Aufstellungen der Teams

Die Aufstellungen der Mannschaften werden immer eine Stunde vor Spielbeginn bekanntgegeben. Wenn das passiert ist, könnt Ihr sie hier direkt nachlesen.