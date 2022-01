Kamerun vs. Burkina Faso live: Den Afrika-Cup heute live im TV und LIVE-STREAM sehen!

Der Afrika-Cup 2022 geht heute los: In Kamerun begrüßt der Gastgeber heute Burkina Faso. Anpfiff in der Hauptstadt Yaounde ist heute um 17 Uhr.

Mit Eric-Maxim Choupo-Mouting (Kamerun, FC Bayern München) und Edmond Tapsoba (Burkina Faso, Bayer Leverkusen) sind auch zwei Bundesligaspieler in den Kadern der Mannschaften, welche das Eröffnungsspiel ausrichten.

Gerade letzterer gilt mit seinen gerade mal 22 Jahren als Hoffnungsträger seiner Nation - ob es heute gegen Kamerun schon reichen wird, steht aber in den Sternen: "Die unbezähmbaren Löwen" können nämlich ihrerseits ebenfalls mit einer Menge Talent aufwarten, gerade Anguissa (SSC Neapel) und Andre Onana (Ajax Amsterdam) sind da zu nennen.

Endlich startet der Afrika-Cup in Kamerun! Eigentlich sollte dieser in 2019 stattfinden, drei Jahre später findet der Wettbewerb im Land des ehemaligen Superstars Samuel Eto'o endlich statt. GOAL erklärt, wie das Eröffnungsspiel übertragen wird.

Kamerun vs. Burkina Faso: Die Begegnung des Afrika-Cups im Überblick

Begegnung Kamerun vs. Burkina Faso Wettbewerb Afrika-Cup | 1. Spieltag | Gruppe A Datum Sonntag | 9. Januar 2022 Anpfiff 17.00 Uhr Ort Stade Omnisport Paul Biya | Yaounde | Kamerun Bilanz Ein Sieg Kamerun Ein Unentschieden

Kamerun - Burkina Faso heute live: Afrika-Cup LIVE im TV und LIVE-STREAM

Drei Jahre später als ursprünglich geplant findet also der Afrika-Cup in Kamerun statt - endlich! Viele Anhänger:innen in Deutschland wollen jetzt dringend wissen, wie das Turnier übertragen wird - dafür sind wir von GOAL da!

Afrika-Meisterschaft 2022: Drei Anbieter zeigen heute Kamerun gegen Burkina Faso!

Gleich drei Anbieter zeigen heute das Kamerun-Spiel und auch alle anderen Begegnungen der Kontinentalmeisterschaft! Dabei sind diese Spiele auch kostenlos und mit deutschem Kommentar zu sehen - sehr zur Freude von vielen Fans.

Wir fangen bei Sportdigital an: Der Pay-TV-Sender überträgt jedes Spiel des Afrika-Cups LIVE mit deutschem Kommentator!

Sportdigital zeigt jedes Spiel des Afrika-Cups: So wird das Kamerun-Spiel gezeigt!

"Insgesamt kämpfen 24 Teams um die afrikanische Fußball-Krone, die sich zuletzt 2019 Algerien um Manchester Citys Mittelfeldstar Riyad Mahrez aufsetzen durfte" - so wirbt Sportdigital auf der eigenen Seite. Dabei ist Sportdigital nicht einfach so im Free-TV zu sehen, man muss nämlich den Sender mitbestellen, wenn man beim TV-Anbieter (Vodafone, Telekom, 1und1, Sky etc.) die Sender bestellt.

Alternativ kann man auch Zugang zum LIVE-STREAM und der Mediathek kaufen, dort gibt es drei Tickets: Das Tages-, Monats- und Jahresticket. Mehr Informationen gibt es hier.

Dreifache Auswahl: So empfangt ihr Sportdigital LIVE

Tagespass | 2.99 Euro pro Tag | jederzeit kündbar, tägliche Verlängerung

Monatspass | 4.99 Euro pro Monat | jederzeit kündbar, tägliche Verlängerung

Jahrespass | 44.99 Euro pro Jahr | jederzeit kündbar, tägliche Verlängerung

DAZN überträgt den Afrika-Cup! So seht ihr Kamerun gegen Burkina Faso

Kommen wir zur zweiten Möglichkeit: DAZN. Der Streamingdienst hat nämlich Sportdigital mit im Programm, ohne dafür einen Aufpreis zu verlangen. Wenn ihr also bereits ein DAZN-Abonnement habt, wie viele andere Sportfans in Deutschland auch, könnt ihr den Afrika-Cup problemlos mit deutschem Kommentar schauen.

Der Vorteil an DAZN: Kaum eine Plattform ist so einfach in der Handhabung wie der schwarz-weiße Streamingdienst. Egal ob Fernseher, PC, Laptop, Spielekonsole, Tablet oder Handy... irgendwie findet man immer eine Möglichkeit, um das "Netflix des Sports" zu streamen!

Unschlagbar günstig: So wenig bezahlt ihr jeden Monat für DAZN

Monatsabo: 14.99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 149.99 Euro pro Jahr (12.50 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Kamerun vs. Burkina Faso im kostenlosen LIVE-STREAM: Das ist OneFootball

Kommen wir nun zum dritten und letzten Anbieter - und dem einzigen, welcher vollständig kostenlos ist! Onefootball ist vielen Menschen nur als News-Plattform bekannt, überträgt nun aber vereinzelte Spiele und Wettbewerbe LIVE und vor allem kostenlos auf der Plattform.

Beim Afrika-Cup kommt nun ein größerer Wettbewerb auf die Internetseite zu. Dabei wird jedes Spiel mit englischem Originalkommentar übertragen, auch in Österreich. Außerdem will OneFootball Highlights zu allen Spielen hochladen!

Kamerun - Burkina Faso: Die wichtigen Links

Burkina Faso in Kamerun: Das sind die Aufstellungen

Aufstellung Kamerun: Onana - Onguene, Ngadeu-Ngadjui, Nouhou - Zambo Anguissa, Fai, Oum Gouet, Kunde, Moumi Ngamaleu - Aboubakar, Toko Ekambi.

Aufstellung Burkina Faso: Koffi - Kabore, Dayo, Yago, Malo - Guira, Toure, Traore, Sangare, Bayala - Tapsoba.

