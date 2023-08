"Kompletter Blödsinn": Real Madrid verzichtet wegen Kamera-Revolution in LaLiga wohl auf 13 Millionen Euro

In der Primera Division sorgen derzeit unter anderem Kameras in den Umkleidekabinen der Teams für einen Aufschrei der Protagonisten.

WAS IST PASSIERT? Im Übertragungsangebot der spanischen Primera Division ist nun enthalten, dass Kameras in die Umkleidekabine der Mannschaften gehen und dort filmen dürfen. Das sorgt in Spanien derzeit für einen großen Aufschrei der Protagonisten.

LaLiga hatte den Vereinen dazu Anreize in Form von finanziellen Belohnungen geboten, um die Berichterstattung und den Zugang zu verbessern. Dazu zählen neben Halbzeitinterviews auch Mikrofone, die die Anweisungen der Trainer in den Erfrischungspausen abhörten.

WAS WURDE GESAGT? Unai Simón, Torhüter von Athletic Club, sagte Relevo: "Vor einem Spiel braucht man seine Rituale, seine Konzentration, die Leute, mit denen man sich wohlfühlt. Mir gefällt das nicht, ich fühle mich nicht wohl. Es ist unser heiliger Moment und nun dringt jemand in ihn ein."

Auch Real Mallorcas Trainer Javier Aguirre kritisierte die Neuerungen: "Früher war unser Beispiel die Premier League und jetzt scheint es, als wollten wir das tun, was die Kings League tut", sagte Aguirre und bezog sich dabei auf die von Gerard Piqué und Streamer Ibai Llanos ins Leben gerufene Liga. "Nicht alles ist Geld wert. Geld ist gut, aber man muss anderen Dingen den Vorrang geben", sagte Aguirre.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zuletzt gingen Bilder viral, die Bilbaos Mannschaft dabei zeigten, wie sie vor dem Heimspiel gegen Real Madrid am vergangenen Samstag betete.

Zuvor waren 19 von 20 La-Liga-Vereinen an der neuen Art der TV-Übertragung beteiligt. Lediglich Real boykottierte vor, während und nach dem 2:0-Sieg im San Mamés die Interaktionen mit den Rechteinhabern. Dadurch ließen sich die Königlichen laut eines Berichts von The Athletic rund 13 Millionen Euro entgehen.

Reals Trainer Carlo Ancelotti schimpfte: "Die Kabine ist mir heilig. Kameras dort während der Spiele ist kompletter Blödsinn."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images