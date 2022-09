"Liebe, wie er spielt!" Kaká nennt Neymar als seinen Lieblingsspieler - vor Messi, Ronaldo, Mbappé und Vinicius

Er selbst war Weltfußballer, favorisiert aber jemanden, der es nicht war: Kaká hat Neymar als seinen Lieblingsspieler bezeichnet.

Der ehemalige Weltfußballer Kaká hat verraten, dass sein Landsmann Neymar sein persönlicher Lieblingsspieler ist.

Gegenüber der Marca sagte der Brasilianer: "Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir persönlich so ein gutes Verhältnis haben, aber ich liebe, wie Neymar spielt. Natürlich schaue ich auch gerne anderen Spielern wie Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo oder Vinicius zu, aber ich entscheide mich für Neymar."

Kaká: "Liebe es, wie Neymar spielt"

Kaká traut dem 30-Jährigen im Hinblick auf die WM in Katar einiges zu: "Neymar ist in Katar der Anführer der brasilianischen Mannschaft. Aber es ist gut, dass er nun Spieler wie Vinicius an seiner Seite hat. 2018 war Neymar allein im Rampenlicht, aber jetzt haben wir Vini, Raphinha, Richarlison, Antony... die sind alle keine jungen Hoffnungen mehr. Das nimmt Druck von Neymar."

Bei der WM 2018 scheiterte Brasilien im Viertelfinale an Belgien (1:2), bei der Heim-WM 2014 beendete das historische 1:7 gegen Deutschland die brasilianischen Hoffnungen. Auch in diesem Jahr zählt die mit fünf Titeln erfolgreichste Nation des Wettbewerbs wieder zum Favoritenkreis.