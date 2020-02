Brasilien-Legende Kaka: Roberto Firmino und Luis Suarez sind die besten Stürmer der Welt

Brasilien-Legende Kaka hat schon mit den besten Stürmern der Geschichte zusammengespielt. Aktuell haben es ihm zwei Südamerikaner besonders angetan.

Der ehemalige brasilianische Weltstar Kaka hat Liverpools Torjäger Roberto Firmino und Barca-Stürmer Luis Suarez als die Besten ihrer Zunft bezeichnet. Die beiden Goalgetter seien "momentan die besten Stürmer der Welt", schwärmte der mittlerweile 37-Jährige im Gespräch mit Sky Sports.

Der 28-jährige Firmino sei kein Stürmer, "der sich nur im Strafraum aufhält, er kommt, holt sich die Bälle und gestaltet das Spiel", erklärte der Weltmeister von 2002.

Kaka: Liverpool? "Sehr gute Form, sehr guter Trainer und sehr gute Spieler"

Firmino erzielte in der laufenden Spielzeit in 36 Pflichtspielen zehn Treffer, während Suarez, der aktuell wegen einer von Knieverletzung pausieren muss, bei Barca bislang auf 23 Pflichtspiele und 13 Treffer kommt.

Dem Team des ehemaligen Hoffenheimers Firmino schaut Kaka aktuell auch am liebsten zu, wie er verriet: "Es ist schön, ein Team zu sehen, das solch eine Saison spielt. In einem Wettbewerb wie der Premier League ist es sehr hart so gut abzuliefern", sagte er über den . Die Reds seien " in einer sehr guten Form, haben einen sehr guten Trainer und sehr gute Spieler", fügte er hinzu.