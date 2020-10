1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Waldhof Mannheim: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, TICKER und Co. - hier wird die 3. Liga übertragen

Während im deutschen Fußballoberhaus pausiert wird, rollt in der 3. Liga der Ball. Goal erklärt Euch, wo Kaiserslautern gegen Mannheim zu sehen ist.

Am 4. Spieltag der empfängt der den Rivalen von Waldhof Mannheim zum Derby. Angestoßen wird um 14 Uhr im Fritz-Walter-Stadion - und Ihr könnt live zuschauen!

Während in Mannheim zumindest schon drei Punkte eingefahren wurden (Platz13), wartet man in Kaiserslautern noch immer auf den ersten Sieg. Am Betzenberg zog man daher die Reißleine und beurlaubte Trainer Boris Schommers. Gegen Mannheim steht nun Neu-Trainer Jeff Saibene an der Linie.

Kaiserslautern gegen Mannheim wird live im TV und via LIVE-STREAM gezeigt - hier gibt's alle Informationen zur Übertragung! Außerdem findet Ihr in diesem Artikel kurz vor Anstoß die offiziellen Aufstellungen.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Waldhof Mannheim: Das Duell der 3. Liga im Überblick

Duell 1. FC Kaiserslautern - Waldhof Mannheim Datum Samstag, 10. Oktober 2020 | 14 Uhr Stadion Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern Zuschauer bis zu 7.500 Zuschauer erlaubt

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Waldhof Mannheim: Hier läuft das Derby der 3. Liga live im TV

Gute Nachricht für alle Fans aus Kaiserslautern und Mannheim: Das Duell wird live bei gleich zwei Anbietern übertagen! Goal gibt Euch alle Infos dazu, wo Ihr im TV einschalten könnt.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Waldhof Mannheim: Hier läuft das Spiel heute live im Free-TV

Fußballfans kommen heute gratis auf ihre Kosten, Kaiserslautern gegen Mannheim wird nämlich live im Free-TV gezeigt! Der SWR überträgt das Duell in voller Länge ab 14 Uhr.

Beim Lokalsender der ARD wird umfangreich vom Derby berichtet. Die Sendung SWR Sport: 3. Liga live berichtet zwischen 14 und 16 Uhr live aus dem Kaiserslauterner Stadion.

1. FC Kaiserslautern gegen Waldhof Mannheim live im Free-TV - die Übertragung des SWR:

Sender: SWR

SWR Beginn der Übertragung: 14 Uhr

14 Uhr Anpfiff: 14 Uhr

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Waldhof Mannheim im Pay-TV bei MagentaSport schauen - so geht's

Der zweite Anbieter des heutigen Duells ist Pay-TV-Sender MagentaSport. Der hauseigene Kanal der Telekom zeigt alle Spiele der 3. Liga live im Einzelspiel und in der Konferenz - also natürlich auch Kaiserslautern gegen Mannheim!

Hier könnt Ihr schon ab 13.45 Uhr einschalten und die Vorberichte zum Spiel schauen. Die Voraussetzung hierfür ist jedoch ein Abo bei MagentaSport. Zu welchen Konditionen das derzeit erhältlich ist, lest Ihr auf der offiziellen Webseite.

Sender: MagentaSport

MagentaSport Beginn der Übertragung: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Anpfiff: 14 Uhr

📅 Hier haben wir für Euch noch die aktuelle #FCK-Woche in der Übersicht! #Betze pic.twitter.com/JrvoZKvZr3 — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) October 6, 2020

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Waldhof Mannheim: Wo läuft das Derby heute im LIVE-STREAM?

Im Internet gibt's heute ebenfalls zwei Möglichkeiten, das Spiel live zu schauen. Sowohl der SWR als auch MagentaSport zeigen Kaiserslautern gegen Mannheim im LIVE-STREAM.

Bild und Ton sind im LIVE-STREAM dieselben wie bei den jeweiligen TV-Übertragungen. Der LIVE-STREAM des SWR startet also auch im Internet um 14 Uhr, während MagentaSport bereits um 13.45 Uhr auf Sendung geht.

Über diesen Link gelangt Ihr zum kostenlosen LIVE-STREAM auf www.SWR.de. Alle Abonnenten von MagentaSport können sich über diesen Link zum LIVE-STREAM klicken.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Waldhof Mannheim: Die Aufstellungen

Aufstellung 1. FC Kaiserslautern:

Spahic - Schad, Kraus, Sickinger, Hlousek - Rieder, Bachmann - Skarlatidis, Ritter - Röser, Huth

Aufstellung Waldhof Mannheim:

Bartels - Marx, Just, Hofrath, Donkor - Christiansen, Saghiri - Costly, Garcia - Boyamba, Martinovic

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Waldhof Mannheim: Goal informiert Euch via LIVE-TICKER

Ihr seid heute Nachmittag unterwegs und habt nicht genügend Datenvolumen für den LIVE-STREAM? Dann bietet Euch der LIVE-TICKER von Goal die perfekte Alternative!

Hier wird Euch alles Wissenswerte aus Kaiserslautern im Minutentakt geschildert - und das natürlich kostenlos. Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin!

