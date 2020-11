1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Magdeburg heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

10. Spieltag in der 3. Liga: Kaiserslautern empfängt Magdeburg. Goal erklärt Euch, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Während in der 1. und 2. der Ball aufgrund der Länderspielpause nicht rollen wird, gibt es in der weiterhin Fußball zu sehen! Heute trifft der auf den 1. FC Magdeburg. Die Partie wird um 14 Uhr im Fritz-Walter-Stadion angepfiffen.

Am 10. Spieltag gastiert Magdeburg auf dem Betzenberg beim 1. FCK. Beide Teams sind denkbar schlecht in die Saison gestartet, Lautern ist 18., Magdeburg sogar nur 19. und damit Vorletzter. Für beide muss also fast schon ein Dreier her, um sich Resthoffnungen auf eine gute Saison machen zu dürfen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Magdeburg heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen werden. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Magdeburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : 3. Bundesliga (10. Spieltag)

: 3. Bundesliga (10. Spieltag) Datum : Samstag, 14. November 2020

: Samstag, 14. November 2020 Uhrzeit : 14 Uhr

: 14 Uhr Ort: Fritz-Walter-Stadion

1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Magdeburg heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 3. Liga übertragen

Alle Fans der 3. Liga dürfen sich freuen: Jedes Spiel Eurer Lieblingsmannschaft wird live im TV und LIVE-STREAM übertragen. Auf dem Pay-TV-Sender Magenta und den öffentlich-rechtlichen Sendern der ARD werden die Partien gezeigt.

1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Magdeburg heute live im Free-TV

Lautern gegen Magdeburg wird heute live und über die vollen 90 Minuten im Free-TV übertragen! Der SWR (Südwestrundfunk) geht ab 13.45 Uhr mit Moderator Christian Döring auf Sendung. Euer Kommentator wird heute Florian Winkler sein.

Der SWR ist für jeden von Euch frei empfangbar, am wahrscheinlichsten ist der Sender bei den dritten Programmen in der Senderliste zu finden.

1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Magdeburg heute live im Pay-TV

Der Pay-TV-Sender MagentaSport wird wie gewohnt die 3. Liga sowohl im Einzelspiel als auch in der Konferenz übertragen. Magenta sendet ab 13.45 Uhr live aus Kaiserslautern.

Das Einzelspiel moderiert Thomas Wagner, als Kommentator kommt Christian Straßburger zum Einsatz. Die Konferenz übernehmen Sascha Bandermann und Alexander Kunz .

1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Magdeburg heute live im Pay-TV: Magenta

Um Magenta empfangen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen entsprechenden Receiver besitzen. Als Kunde der Telekom ist das Abo im ersten Jahr gratis, danach kostet Magenta 4,95 Euro im Monat.

Als Nicht-Telekom-Kunde müsst Ihr nicht auf die 3. Liga verzichten, allerdings etwas mehr Moneten auf den Tisch blättern: Hier kostet Magenta 16,95 Euro im Monat.

1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Magdeburg heute live im LIVE-STREAM: SWR

Wer gerade unterwegs ist, der kann Lautern gegen Magdeburg auch im kostenlosen LIVE-STREAM über den SWR verfolgen. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zur Übertragung. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Magdeburg heute live im LIVE-STREAM: Magenta

Wer lieber über Magenta schauen möchte, der kann das natürlich auch online machen. Hier haben wir den Link, der Euch zum LIVE-STREAM weiterleitet .

Allerdings ist der Stream kostenpflichtig, es gelten die gleichen Abo-Bedingungen wie für die Fernsehübertragung.



Bild: imago images / Jan Huebner

1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Magdeburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Magdeburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Goal

Ihr wollt mehr über die 3. Liga und die Ergebnisse der anderen Partien erfahren? Dann klickt hier und lasst Euch zum Ticker von Goal weiterleiten!

1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Magdeburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

1. FC Kaiserslautern bisher 2 Spiele (wettbewerbsübergreifend) 1. FC Magdeburg 1 Siege 0 1 Remis 1 2 Tore 1 7,3 Mio. Euro Marktwert 5,7 Mio. Euro Carlo Sickinger (500 Tsd. Euro) wertvollster Spieler Luka Sliskovic (400 Tsd. Euro)

1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Magdeburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick