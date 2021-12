Kaiserslautern (FCK) - Viktoria Köln: Free-TV und LIVE-STREAM - die Übertragung der 3. Liga heute

18. Spieltag in der 3. Liga: Der 1. FC Kaiserslautern hat am Samstag Viktoria Köln zu Gast. Der Anstoß auf dem Betzenberg ist heute für 14 Uhr angesetzt.

Nachdem der FCK im Vorjahr noch lange um den Klassenerhalt bangen musste, zählen die Roten Teufel in diesem Jahr zu den Anwärtern auf den Aufstieg. Mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen hat sich Lautern im oberen Tabellendrittel behauptet, als Siebter beträgt der Rückstand auf Platz zwei und drei lediglich vier Punkte.

Ein Sieg gegen Viktoria ist für die Pfälzer Pflicht, um ganz oben dran zu bleiben. Die Gäste aus Köln sind aktuell Tabellen-13., haben aber nur vier Zähler weniger auf dem Konto als der FCK. Mit einem Auswärtssieg würde man also an den heutigen Gegner heranrücken.

Kaiserslautern vs. Viktoria Köln, die 3. Liga heute: Wo kann man das Spiel live anschauen? In diesem Artikel erfahrt Ihr es!

Begegnung Kaiserslautern - Viktoria Köln Wettbewerb 3. Liga, 18. Spieltag Anstoß Samstag, 4. Dezember, 14 Uhr Stadion Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

Kaiserslautern (FCK) vs. Viktoria Köln heute live im Free-TV sehen: Geht das?

Gute Nachrichten für alle Fans des FCK und der Viktoria: Das Duell der beiden Klubs heute wird live im Free-TV übertragen.

Pro Saison dürfen die dritten Programme der ARD insgesamt 86 Spiele aus der 3. Liga im frei empfangbaren Fernsehen zeigen. Und Lautern vs. Viktoria Köln heute gehört dazu.

Ihr habt dabei sogar mehrere Optionen: Sowohl der SWR (Südwestdeutscher Rundfunk) und der SR (Saarländischer Rundfunk) als auch der WDR (Westdeutscher Rundfunk) übertragen die Partie live im Free-TV. Die Sendung beginnt jeweils wenige Minuten vor dem Anpfiff mit kurzen Vorberichten, ab 14 Uhr rollt dann der Ball.

Kaiserslautern (FCK) - Viktoria Köln heute live im TV: Wer überträgt sonst noch?

Neben den Übertragungen im Free-TV gibt es Kaiserslautern vs. Viktoria Köln heute auch live im Pay-TV zu sehen.

Magenta Sport, der Sender der Telekom, zeigt nämlich jedes Spiel der 3. Liga live im TV. Die Vorberichte für Lautern vs. Viktoria beginnen dort am Samstag um 13.45 Uhr, zudem könnt Ihr bei Magenta Sport auch die Konferenz der 3. Liga mit allen 14-Uhr-Spielen sehen. Heute kommt es dabei unter anderem noch zu den Begegnungen 1860 München vs. Magdeburg und Eintracht Braunschweig vs. SV Meppen.

Um Magenta Sport zu empfangen, müsst Ihr zuvor allerdings ein Abonnement abschließen. Wer Telekom-Kunde ist, zahlt im Monatsabo 9,95 Euro oder im Jahresabo 4,95 Euro monatlich, um unter anderem alle Spiele der 3. Liga live schauen zu können. Für Nicht-Telekom-Kunden wird es etwas teurer: Hier kostet das Monatsabo 16,95 Euro, im Jahresabo werden 9,95 Euro pro Monat fällig.

Alle weiteren Informationen zur 3. Liga auf Magenta Sport findet Ihr unter diesem Link.

Kaiserslautern (FCK) vs. Viktoria Köln: Die 3. Liga heute kostenlos im LIVE-STREAM

Da Lautern gegen Viktoria Köln im Free-TV gezeigt wird, gibt es sogar gleich mehrere kostenlose LIVE-STREAMS zu dem Spiel.

SWR, SR und WDR zeigen die Partie vom Betzenberg nämlich auch live im Internet über ihre Mediatheken bzw. Websites. Die Übertragungen sind dabei identisch mit jenen im TV und wie gesagt vollkommen gratis.

Und auch Magenta Sport zeigt Lautern gegen Viktoria Köln im Einzelspiel sowie in der Konferenz am Samstag natürlich auch im LIVE-STREAM. Aber Vorsicht: Wie oben beschrieben, müsst Ihr für Magenta Sport etwas bezahlen.

Als zusätzliche Option kann man die Übertragungen der 3. Liga bei Magenta Sport auch einzeln buchen. Das geht über OneFootball: Dort könnt Ihr Euch für 2,99 Euro Zugang zu einer Partie im LIVE-STREAM erkaufen, zum Beispiel auch für Kaiserslautern vs. Viktoria Köln.

Kaiserslautern (FCK) vs. Viktoria Köln: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER

Du kannst Dir Kaiserslautern vs. Viktoria Köln nicht live im TV oder LIVE-STREAM anschauen? Dann schau' doch mal in unserem LIVE-TICKER bei GOAL vorbei.

Hier erfährst Du am Samstagnachmittag alles Wichtige zum Spiel im Fritz-Walter-Stadion und verpasst keine entscheidende Szene - natürlich kostenlos. HIER kommst Du direkt zum TICKER.

Kaiserslautern - Viktoria Köln heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Aufstellung Kaiserslautern: Raab - Kraus, Ciftci, Hippe - Ritter - Hercher, Klingenburg, Wunderlich, Zuck - Hanslik, Redondo.

Hier ist unsere Mannschaftsaufstellung zum Heimspiel gegen Viktoria Köln präsentiert von der Nauerz-Gruppe 👀 #Betze #FCKVIK pic.twitter.com/I7vbnHqrmK — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) December 4, 2021

Aufstellung Viktoria Köln: Nicolas - Heister, Rossmann, Greger, Buballa - Fritz - Risse, Klefisch, Sontheimer, Handle.

Unsere Aufstellung für die Partie #FCKVIK! ⚽🙌

Cello ist zurück und ersetzt Benjamin Hemcke.!

Viel Erfolg, Jungs! ❤🖤 #Vussball #3Liga pic.twitter.com/ZrgQvL4GyZ — FC Viktoria Köln 1904 (@viktoria1904) December 4, 2021

