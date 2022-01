In der 3. Liga empfängt der 1. FC Kaiserslautern Viktoria Berlin. Anpfiff im legendären Fritz-Walter-Stadion ist heute um 14.00 Uhr.

Der 1. FCK ist wieder da! Fünf Siege und zwei Unentschieden aus den letzten sieben Spielen sprechen eine deutliche Sprache - nun stehen die Roten Teufel auf Platz zwei in der Tabelle.

An der Spitze ist alles aber sehr eng: Zwischen Rang zwei und Rang neun liegen nur vier Punkte Unterschied. Der FCK sollte heute also gewinnen, um seinen Platz zu behaupten, allerdings kommt kein schlechter Gegner an den Betze: Aufsteiger Viktoria Berlin konnte die Lauterer im Hinspiel bezwingen.

Mit einer saftigen 4:0-Klatsche fertigten die Hauptstädter den 1. FC Kaiserslautern im August ab - das soll sich heute aus Sicht der Pfälzer nicht wiederholen. GOAL erklärt, wie das Spiel heute übertragen wird.

Kaiserslautern (FCK) vs. Viktoria Berlin live: Die Partie der 3. Liga heute im Überblick

Begegnung 1. FC Kaiserslautern vs. Viktoria Berlin Wettbewerb 3. Liga | 22. Spieltag Datum Samstag | 22. Januar 2022 Anpfiff 14.00 Uhr (Hier geht's zum LIVE-TICKER!) Ort Fritz-Walter-Stadion | Kaiserslautern Bilanz (Ein Spiel) Ein Sieg Viktoria Berlin

Kaiserslautern (FCK) vs. Viktoria Berlin live im TV: Die Partie der 3. Liga heute im Fernsehen sehen

Kaiserslautern hat zwar zehn Punkte Vorsprung auf die Berliner, die wiederum haben das Hinspiel klar und deutlich mit 4:0 für sich entscheiden können - uns erwartet heute ein spannendes Duell!

Bitter für den FCK: Jean Zimmer musste sich aufgrund einer Darmerkrankung ins Krankenhaus begeben und fehlt auf unbestimmte Zeit. Damit teilt er ein Schicksal, welches auch viele der Anhänger:innen des FCK in dieser Zeit erleiden müssen: Die Suche nach dem richtigen Fernsehsender, wenn der Lieblingsverein spielt.

3. Liga heute LIVE: 1. FC Kaiserslautern (FCK) gegen Viktoria Berlin im TV sehen

Diese Suche kann im heutigen Wirrwarr der Anbieter lang und anstrengend sein und bis in die angsterfüllenden Tiefen des Internets gehen - oder man trifft die richtige Entscheidung und schaut direkt bei GOAL nach, wie das Spiel heute übertragen wird!

So viel steht schonmal fest: Im Free-TV wird die Partie heute nicht zu sehen sein. Das heißt: Kein kostenloser Anbieter, egal ob öffentlich-rechtlich (ARD, ZDF) oder privat (Sport1, Eurosport) zeigt heute die 3. Liga.

MagentaSport überträgt 3. Liga: So wird heute Fußball LIVE gezeigt

Das sind natürlich erst einmal schlechte Nachrichten - allerdings solltet ihr nicht verzagen: Es gibt immerhin überhaupt einen Sender, welcher heute die 3. Liga überträgt! MagentaSport ist hier der richtige Ansprechpartner.

Der Sportsender der Telekom ist in dieser Saison für die Übertragung jedes Spiels der dritten Liga zuständig! Richtig gelesen - jede Partie Kaiserslauterns und der Viktoria wird beim Sender übertragen. Hier gibt es mehr Informationen zum Abo.

Viktoria Berlin in Kaiserslautern: Die Übertragung von MagentaSport

Begegnung : 1. FC Kaiserslautern vs. Viktoria Berlin

: 1. FC Kaiserslautern vs. Viktoria Berlin Sender : MagentaSport

: MagentaSport Beginn der Übertragung: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Anpfiff: 14.00 Uhr

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Viktoria Berlin live: Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM

Ihr wollt heute die 3. Liga LIVE verfolgen, habt aber keinen Fernseher zuhause? Keine Sorge - natürlich ist auch ein LIVE-STREAM, also eine Übertragung im Internet, möglich!

Auch im Internet ist MagentaSport die richtige Adresse. Die Internetseite ist magentasport.de, alternativ könnt ihr auch auf diesen Link klicken.

3. Liga im LIVE-STREAM: So seht ihr Kaiserslautern - Viktoria heute im Browser oder in der App

An dieser Stelle hört es natürlich nicht auf: Selbstverständlich müsst ihr den LIVE-STREAM nicht im Browser verfolgen, sondern könnt auch die passende App für Handy, Tablet etc. benutzen. Die App ist kostenlos und unter den folgenden Links zu erreichen:

1. FC Kaiserslautern vs. Viktoria Berlin: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER und in den Highlights

Euch ist MagentaSport zu teuer oder aber ihr seid gerade unterwegs und könnt nicht auf TV-Übertragung oder LIVE-STREAM zugreifen? Dann ab zum GOAL LIVE-TICKER!

Dieser funktioniert, wie ein Ticker eben so ist, in Echtzeit und bringt euch alle Informationen detailliert näher! Und nicht nur das: Der LIVE-TICKER ist auch noch kostenlos! Hier entlang.

Die Highlights der 3. Liga: So seht ihr die besten Szenen!

Highlights erwünscht? Highlights werden geliefert! Wir dürfen vorstellen: Das Sparpaket - während des Spiels den LIVE-TICKER mit allen Informationen verfolgen und im Anschluss die Highlights mit den besten Szenen sehen.

Auch hier ist wieder MagentaSport die Adresse Eurer Wahl: Egal ob bei MagentaSport selber oder aber bei YouTube - die Highlights gibt es in doppelter Ausführung. Und das Beste daran: Sie sind kostenlos!

Die Aufstellungen des 1. FC Kaiserslautern (FCK) und von Viktoria Berlin: So laufen die Teams der 3. Liga heute auf

Etwa eine Stunde vor Anpfiff geben die Teams ihre Aufstellungen bekannt, welche wir hier eintragen und veröffentlichen. Klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel, um ideal vorbereitet zu sein!

1. FC Kaiserslautern vs. Viktoria Berlin: So wird die 3. Liga heute im TV und LIVE-STREAM übertragen