Kaiserslautern (FCK) vs. Unterhaching heute live sehen: TV, LIVE-STREAM, TICKER, Aufstellung - Die Übertragung der 3. Liga

Der 1. FC Kaiserslautern (FCK) empfängt heute die SpVgg Unterhaching. Goal verrät, welche Sender die Partie live im TV und LIVE-STREAM zeigen.

In der 3. Liga empfängt der 1. FC Kaiserslautern am heutigen Samstag, 24. April, die SpVgg Unterhaching. Das Spiel des 34. Spieltags wird um 14 Uhr im Fritz-Walter-Stadion angepfiffen.

Sowohl beim 1. FC Kaiserslautern als auch bei der SpVgg Unterhaching geht die Abstiegsangst um. Beide Teams stehen seit längerem im Tabellenkeller. Die "Roten Teufel" verpassten am vergangenen Dienstag einen Befreiungsschlag. Beim MSV Duisburg fiel das Gegentor zum 2:2 in der 90. Spielminute. So steht Kaiserslautern mit 35 Punkten immer noch auf einem direkten Abstiegsplatz.

Noch düsterer ist die Lage in Unterhaching. Der Klub des bekannten Managers Manfred Schwabl ziert gar das Tabellenende. Am Mittwoch unterlag man im Derby Türkgücü München.

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt die SpVgg Unterhaching. Goal liefert die Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM und zeigt die Aufstellungen der beiden Teams.

Begegnung 1. FC Kaiserslautern - SpVgg Unterhaching Wettbewerb 3. Liga, 34. Spieltag Ort Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern Datum Samstag, 24. April, 14 Uhr

Alle Spiele der 3. Liga werden in dieser Saison live im TV und im LIVE-STREAM übertragen - einige sogar im Free-TV. Dafür zeichnen die 3. Programme der ARD, auf denen an jedem Samstag ausgewählte Spiele live übertragen werden, verantwortlich.

MagentaSport, der Bezahlsender der Telekom, besitzt seit einigen Jahren die Übertragungsrechte für die 3. Liga. Jedes Spiel könnt Ihr dort live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen. Samstags gibt es dort auch eine Konferenz aller Partien mit Spielbeginn 14 Uhr.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Unterhaching heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Übertragung im Free-TV

Das Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und der SpVgg Unterhaching ist eines von drei Spielen die live im Free-TV übertragen werden. Zu sehen ist das Spiel beim Südwestrundfunk (SWR), Saarländischen Rundfunk (SR) und Bayerischen Rundfunk (BR) jeweils ab 14 Uhr.

Auf den Homepages der Rundfunkanstalten, könnt Ihr das Spiel zudem im kostenlosen LIVE-STREAM sehen. Hier eine Übersicht zu den Links:

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. SpVgg Unterhaching heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Übertragung von MagentaSport

Kaiserslautern gegen Unterhaching wird heute als Einzelspiel und in der Konferenz übertragen. Die Übertragung des Einzelspiels beginnt um 13.45 Uhr mit Moderator Konstantin Klostermann und Kommentator Stefan Fuckert. Ebenfalls um 13.45 Uhr beginnt die Konferenz mit Moderator Sascha Bandermann und Kommentator Alexander Kunz. Folgende Spiele sind in der Konferenz zu sehen:

Türkgücü München - KFC Uerdingen

SV Waldhof Mannheim - TSV 1860 München

1. FC Kaiserslautern - SpVgg Unterhaching

SV Meppen - FC Hansa Rostock

FC Ingolstadt 04 - FSV Zwickau

SG Dynamo Dresden - Hallescher FC

Der Pay-TV-Sender bietet zu jedem Spiel der 3. Liga auch einen LIVE-STREAM an. MagentaSport kann sowohl auf dem Laptop und dem Smartphone genutzt werden als auch per App auf verschiedenen weiteren Geräten wie Smart-TV-Geräten und TV-Sticks.

Alle Infos zu MagentaSport!

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. SpVgg Unterhaching heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Das kostet MagentaSport

Da es sich bei MagentaSport um ein Produkt der Telekom handelt, haben Telekom-Kunden auch einige Vorteile. So ist für sie das erste Jahr bei MagentaSport kostenlos. Danach werden bei Abschluss eines Abos mindestens 4,95 Euro pro Monat fällig. Für 9,95 Euro im Monat kann zudem das Paket Sky Sport Kompakt gebucht werden. In diesem sind Konferenzen der Bundesliga und der Champions League sowie Zugriff alle Spiele der Handball-Bundesliga enthalten. Sky Sport Kompakt ist jedoch bis 30. Juni 2021 befristet.

Für Nicht-Telekom-Kunden ist ein Abo teurer. Angeboten werden ein Monatsabo für 16,95 Euro oder ein Jahresabo für 9,95 Euro pro Monat.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. SpVgg Unterhaching heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Das ist MagentaSport

Neben der 3. Liga zeigt MagentaSport alle Spiele der der Frauen-Bundesliga, der Basketball-Bundesliga BBL und der Deutschen Eishockey Liga (DEL) live.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. SpVgg Unterhaching: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER

Goal bietet zu jedem Spiel der 3. Liga einen kostenlosen LIVE-TICKER an. Seid heute beim Ticker zum Spiel Kaiserslautern gegen Unterhaching dabei!

Hier geht's zum LIVE-Ticker 1. FC Kaiserslautern vs. SpVgg Unterhaching.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. SpVgg Unterhaching heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Lautern (FCK):

Spahic - Hercher, Senger, Rieder, Götze, Hlousek - Sickinger, Sessa - Zimmer, Redondo - Pourie

Bei Lautern gibt es drei Wechsel gegenüber dem 2:2 in Duisburg am Dienstag. Für Zuck, Ouahim und Hanslik rücken Hlousek, Sessa und Redondo neu in die Startelf.

Unterhaching setzt auf folgende Aufstellung:

Coppens - Schwabl, Göttlicher, Greger, Turtschan - Müller, Stierlin, Seidel, Heinrich - Anspach, Hain

Bei Haching gibt es zwei Änderungen im Vergleich zum 0:2 gegen Türkgücü am Mittwoch. Für Fuchs und Hasenhüttl sind Stierlin und Seidel neu dabei.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. SpVgg Unterhaching heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragungen auf einen Blick