1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. MSV Duisburg: Die 3. Liga heute im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER

Auch in der 3. Liga geht es nach einem spielfreien Wochenende weiter: Heute empfängt unter anderem der 1. FC Kaiserslautern den MSV Duisburg. Anpfiff ist um 14.00 Uhr, gespielt wird im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern.

Die 3. Liga hat auch in dieser Saison wieder einiges zu bieten: Das Aufstiegsrennen könnte spannender kaum sein - der Rückzug von Türkgücü München hat da noch einmal einiges durcheinandergeworfen. Kaiserslautern (2., 54 Punkte) und Braunschweig (3., 52 Punkte) haben vor dem 32. Spieltag zwar noch einen kleinen Vorsprung auf Saarbrücken (49), Osnabrück (49), 1860 München (48) und Mannheim (48), haben aber auch ein Spiel mehr als die Konkurrenz absolviert.

Heute geht es für die Roten Teufel gegen einen vermeintlich leichten Gegner - der MSV Duisburg ist nämlich nur Tabellen-Fünfzehnter und kämpft gegen den Abstieg. Allerdings sollte die Mannschaft vom Betzenberg gewarnt sein: In fünf Drittligaspielen gelang den Lauterern noch kein Sieg gegen die Zebras!

1:1 ging das Hinspiel im Oktober 2021 aus, nun will der 1. FCK mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung 2. Bundesliga machen. GOAL erklärt, wie das Spiel heute im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER übertragen wird.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. MSV Duisburg: Die Partie der 3. Liga im Überblick

Begegnung 1. FC Kaiserslautern vs. MSV Duisburg Wettbewerb 3. Liga | 32. Spieltag Datum Samstag | 2. April 2022 Anpfiff 14 Uhr (Hier geht's zum LIVE-TICKER!) Ort Fritz-Walter-Stadion | Kaiserslautern Bilanz (75 Spiele) 31 Siege 1. FC Kaiserslautern 22 Unentschieden 22 Siege MSV Duisburg

1. FC Kaiserslautern (FCK) - MSV Duisburg heute live im TV: So ist die 3. Liga im Fernsehen zu sehen

Zweiter gegen Fünfzehnter - das klingt an sich jetzt erstmal nicht nach dem Topspiel der 3. Liga - gerade mit dem Hintergrundwissen, dass 1860 München (6.) und der 1. FC Saarbrücken (4.) parallel aufeinandertreffen.

Trotzdem lohnt es sich auf jeden Fall, heute beim Duell zwischen Kaiserslautern und dem MSV Duisburg einzuschalten - schließlich könnten die Kicker vom Betzenberg einen riesigen Schritt in Richtung 2. Bundesliga machen! Aber wie wird das Spiel überhaupt übertragen?

3. Liga im Free-TV? Die Übertragung von 1. FC Kaiserslautern vs. MSV Duisburg heute live

Schon in der Champions League, Bundesliga und bei der Nationalmannschaft blickt man nicht mehr durch, welcher Sender wann was überträgt... wie soll das dann bei der 3. Liga sein? Immerhin: Ihr könnt euch auf eine kostenlose Übertragung freuen - wir haben gute Nachrichten für euch!

Gleich drei unterschiedliche Anbieter zeigen heute das Duell zwischen Kaiserslautern und Duisburg - zwei davon kostenlos, also im Free-TV! Der Grund: Sowohl der SWR als auch der WDR übertragen heute das Spiel zwischen Kaiserslautern und Duisburg, sehr zu Freude von zahlreichen Anhängern.

ARD (SWR und WDR) zeigt heute die 3. Liga! So ist das Kaiserslautern-Spiel im Fernsehen zu sehen

Die ARD besteht nicht, wie von vielen fälschlicherweise angenommen, nur aus dem Fernsehsender Das Erste. Auch die regionalen Rundfunkanstalten (WDR, NDR, MDR, HR, BR, SWR, SR, rbb, Radio Bremen) gehören zur ARD und sind daher im Free-TV, also im kostenlosen Fernsehen zu empfangen.

Nun ist es so, dass sich die besagten Rundfunkanstalten von Zeit zu Zeit Spiele der 3. Liga oder der jeweiligen Regionalliga aussuchen, die sie dann live im Programm übertragen - beispielsweise samstags um 14.00 Uhr. Das ist auch heute nicht anders, mit dem WDR (wegen Duisburg) und dem SWR (wegen Kaiserslautern) sind also gleich zwei Sender im Einsatz.

Kaiserslautern empfängt Kellerkind Duisburg: Wie sehe ich heute das Topspiel der 3. Liga?

Zwei kostenlose TV-Sender zeigen heute das spannende Spiel der 3. Liga - hier kann man also sehen, ob Kaiserslautern erstmals in der 3. Liga ein Sieg gegen Duisburg gelingt. Ihr wisst nicht, wie ihr die beiden Sender WDR und SWR einrichtet? Die folgenden Links helfen euch da weiter.

Kaiserslautern gegen MSV Duisburg heute im Free-TV: So überträgt der öffentlich-rechtliche Rundfunk die 3. Liga kostenlos

Übertragung WDR Übertragung SWR Beginn der Übertragung: 14 Uhr

Anpfiff: 14 Uhr Beginn der Übertragung: 14 Uhr

Anpfiff: 14 Uhr

MagentaSport überträgt diese Saison jedes Drittligaspiel: So ist #FCKMSV im TV zu sehen

Gleich zweifach überträgt die ARD in Form von WDR und SWR heute die 3. Liga - doch es gibt noch eine Möglichkeit! MagentaSport überträgt heute ebenfalls die Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Kaiserslautern.

Jedes Spiel der Saison 2021/2022 in der dritten Liga ist in dieser Saison live auf MagentaSport zu sehen! Der Nachteil an MagentaSport: Der Sender ist nicht kostenlos, man muss ein Abonnement buchen. Hier gibt es alle weiteren Informationen zum Abo.

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt den MSV Duisburg: Die Übertragung von MagentaSport

Begegnung : 1. FC Kaiserslautern vs. MSV Duisburg

: 1. FC Kaiserslautern vs. MSV Duisburg Sender : MagentaSport

: MagentaSport Beginn der Übertragung: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Anpfiff: 14.00 Uhr

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. MSV Duisburg heute live im Internet: Die Top-Partie der 3. Liga im LIVE-STREAM verfolgen

Drei Anbieter sind heute im Einsatz, um das Spiel zwischen Kaiserslautern und Duisburg im TV zu übertragen, was uns natürlich sehr freut. Aber wie sieht es für Fans aus, die eben keinen Fernseher haben und auf eine Übertragung im LIVE-STREAM angewiesen sind?

3. Liga im Internet: So seht ihr Kaiserslautern vs. MSV Duisburg heute im kostenlosen LIVE-STREAM!

Los geht wieder bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern. Viele Anhänger:innen bevorzugen nämlich ARD, ZDF und Co. im Vergleich zu Sendern wie MagentaTV, Sky etc.. Wieso? Weil diese Sender kostenlos im Fernsehen zu empfangen sind - und auch im Internet!

Die Sender, die finanziell vom Staat unterstützt werden, sind auch im Internet live und kostenlos zu empfangen! Der Trick heißt LIVE-STREAM, hierbei wird via Internet in Echtzeit das Programm im Internet gezeigt.

Topspiel in Liga 3: So wird heute Kaiserslautern vs. Duisburg kostenlos im LIVE-STREAM gezeigt

An dieser Stelle erlauben wir uns, euch einen kleinen Trick beizubringen: Ihr solltet nämlich, wenn ihr das Programm einer regionalen Rundfunkanstalt verfolgen wollt, euch digital direkt in die ARD Mediathek begeben! Hier findet ihr unter "Sender" alle Sender, die irgendwie zur ARD gehören, insgesamt 17 Stück! Auch SWR und WDR sind hier natürlich, die Übertragung des Lautern-Spiels ist also problemlos im Internet möglich.

MagentaSport und die Übertragung der 3. Liga: Kaiserslautern vs. Duisburg heute im LIVE-STREAM sehen

Natürlich bietet auch MagentaSport sein gesamtes Programm im LIVE-STREAM an - das macht schließlich heutzutage jeder Sender, der etwas von sich hält. Kostenlos ist es aber nicht. MagentaSport könnt ihr, genau wie die ARD Mediathek, via Browser, Handy, Tablet, Spielekonsole oder Smart-TV erreichen!

1. FC Kaiserslautern empfängt den MSV Duisburg: Der LIVE-TICKER und die Highlights der 3. Liga heute

Es ist die Schlussphase der Saison und es geht um den Aufstieg beziehungsweise um den Nicht-Abstieg - logisch, dass das kein Fan verpassen will. Was aber tun, wenn man im Stau steckt oder das Datenvolumen nicht für den WDR-Stream reicht?

Wir von GOAL haben da die ideale Alternative für Euch - und selbstverständlich kostenlos: Der GOAL LIVE-TICKER fasst jede wichtige Szene des gesamten Spiels genau zusammen, hier geht keine wichtige Information verloren. Der kostenlose LIVE-TICKER ist hier zu finden!

Die Highlights der 3. Liga: Die besten Szenen von FCK vs. MSV!

Es ist euch nicht vergönnt, das Spiel live zu sehen, obwohl es kostenlos im TV und LIVE-STREAM zur Verfügung stand? Oder aber ihr habt das Spiel in Echtzeit verfolgt, wollt aber unbedingt die besten Szenen der Partie noch einmal sehen? Dann solltet ihr einen Blick auf die Highlights werfen!

Wo es die zu finden gibt? Unter anderem kostenlos auf YouTube! Wichtig ist hierbei der Zeitpunkt: MagentaSport überträgt alle Highlights, lädt die Zusammenschnitte der Samstagsspiele aber nur am Sonntagvormittag hoch, also einen Tag später. Besser geeignet sind da in der Regel die Highlights des SWR (Südwestrundfunk), kurz nach Abpfiff des Spiels ist hier schon der Zusammenschnitt zu sehen.

Die Aufstellungen von Kaiserslautern und dem MSV Duisburg: So werden die Teams der 3. Liga heute auflaufen

Das ist die Startelf des 1. FC Kaiserslautern:

Raab - Tomiak, Kraus, Winkler, Gibs - Ciftci, Ritter, Hercher - Hanslik, Wunderlich, Boyd

Mit dieser Aufstellung startet der MSV Duisburg:

Weinkauf - Gembalies, Frey, Fleckstein - Ajani, Knoll, Stierlin, Bretschneider - Yeboah, Ademi, Bakir

1. FC Kaiserslautern vs. MSV Duisburg: So wird die 3. Liga heute im TV und LIVE-STREAM übertragen