1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. 1. FC Magdeburg: Das Top-Spiel der 3. Liga im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER

Top-Spiel in der 3. Liga: Der 1. FC Kaiserslautern empfängt den 1. FC Magdeburg. Anpfiff im legendären Fritz-Walter-Stadion ist heute um 14 Uhr.

Erster gegen Zweiten, die mit Abstand beste Offensive (Magdeburg, 55 Tore) trifft auf die mit Abstand beste Defensive (Kaiserlautern, 13 Gegentore) - uns erwartet heute ein fußballerischer Leckerbissen! Dabei wäre ein Sieg von Kaiserslautern heute wohl das letzte, was den ersten Platz von Magdeburg auch nur ansatzweise gefährden könnte.

Zwölf Punkte Vorsprung hat Magdeburg aktuell auf Kaiserslautern, bei einem Sieg der Ostdeutschen wären es derer schon 15! Schon jetzt hat Kaiserslautern wohl wenig Ambitionen, die Magdeburger einzuholen, mit einem Sieg heute würde man aber Big Points im Aufstiegsrennen gegen die Konkurrenz sammeln.

Ein knappes 1:0 für Magdeburg durch den sehenswerten Treffer von Luca Schuler - so lief das Hinspiel. Gibt es heute den nächsten Dreier für den 1. FCM oder feiern die Roten Teufel? GOAL erklärt, wie das Spiel heute übertragen wird.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. 1. FC Magdeburg: Die Partie der 3. Liga im Überblick

Begegnung 1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Magdeburg Wettbewerb 3. Liga | 26. Spieltag Datum Samstag | 22. Januar 2022 Anpfiff 14 Uhr (Hier geht's zum LIVE-TICKER!) Ort Fritz-Walter-Stadion | Kaiserslautern Bilanz (Ein Spiel) Ein Sieg Kaiserslautern Zwei Unentschieden Zwei Siege Magdeburg

FCK vs. FCM heute live im TV: Das Topspiel der 3. Liga im Fernsehen sehen - so geht's

Magdeburg gegen Kaiserslautern ist das Beste, was die 3. Liga heute zu bieten hat - und das absolut zurecht: Seit zehn Spielen hat Lautern nicht mehr verloren, 26 von 30 möglichen Punkten ist verdammt stark!

In der 3. Liga gibt es nur eine Mannschaft gibt es nur eine Mannschaft, die das überbieten kann: Der 1. FC Magdeburg natürlich! Der Spitzenreiter ist seit mittlerweile elf Spielen ungeschlagen und hat in dieser Zeit neun Mal gewonnen - 29 Punkte wurden also alleine dem 15. Spieltag geholt.

3. Liga im Free-TV? So wird heute 1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Magdeburg übertragen

Uns erwartet also ein echter Leckerbissen, allerdings geht an dieser Stelle wieder das ewige Theater los: Wer überträgt heute welches Spiel? Ist die Begegnung heute kostenlos zu sehen? Keine Sorge, wir von GOAL fassen euch alles ordentlich zusammen.

An dieser Stelle haben wir herausragende Nachrichten: Ihr könnt euch heute vor kostenlosen LIVE-Übertragungen gar nicht mehr retten! Gleich drei kostenlose Fernsehsender haben das Spiel vollständig im Programm, dazu kommt noch ein weiterer Pay-TV-Anbieter!

Dreifache kostenlose Übertragung: Die ARD zeigt heute 1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Magdeburg

In Deutschland ist die Übertragung so geregelt, dass die regionalen Rundfunkanstalten der ARD (WDR, NDR, MDR, HR, BR, SWR, SR, rbb) von Zeit zu Zeit ein Spiel der 3. Liga übertragen dürfen, jeweils Spiele, bei denen ein örtlicher Verein mitspielt.

Nun ist Kaiserslautern im Einzugsgebiet von gleich zwei dieser Anstalten, der SWR (Südwestrundfunk) und der SR (Saarländischer Rundfunk) zeigen beide die Begegnung live! Dazu kommt noch die Übertragung des MDR (Mitteldeutscher Rundfunk), welcher natürlich für die Übertragung in Sachsen-Anhalt zuständig ist.

Kaiserslautern vs. Magdeburg: Wie sehe ich heute das Topspiel der 3. Liga?

Drei kostenlose TV-Anbieter - davon träumen viele andere Ligen und ihre Fans nur. Ihr wisst nicht, wie ihr diese Sender einrichtet? Unter den folgenden Links findet ihr Hilfe. Im Anschluss haben wir euch die einzelnen Übertragungen zusammengefasst!

Kaiserslautern gegen Magdeburg heute im Free-TV: So übertragen MDR, SWR und SR die 3. Liga kostenlos

Übertragung MDR Übertragung SWR Übertragung SR Beginn der Übertragung:

Anpfiff: 14 Uhr Beginn der Übertragung:

Anpfiff: 14 Uhr Beginn der Übertragung:

Anpfiff: 14 Uhr

MagentaSport zeigt jedes Spiel der 3. Liga: So ist #FCKFCM zu sehen

Die ARD überträgt in dreifacher Ausführung die 3. Liga - und das war noch nicht alles! Auch MagentaSport zeigt heute das Topspiel zwischen Kaiserslautern und dem Tabellenführer aus Magdeburg.

Der Sportsender der Telekom überträgt in dieser Saison jedes Spiels der dritten Liga live! Daher verwundert es auch nicht, dass der Sender das Spiel trotzdem überträgt, obwohl drei kostenlose Sender der Konkurrenz das Spiel ebenfalls zeigen. Der Nachteil an MagentaSport: Der Sender ist kostenlos. Hier gibt es mehr Informationen zum Abo.

Der 1. FC Magdeburg zu Gast in Kaiserslautern: Die Übertragung von MagentaSport

Begegnung : 1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Magdeburg

: 1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Magdeburg Sender : MagentaSport

: MagentaSport Beginn der Übertragung: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Anpfiff: 14.00 Uhr

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. 1. FC Magdeburg heute live: Die Top-Partie der 3. Liga heute im LIVE-STREAM verfolgen

Bei vier unterschiedlichen Anbietern gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das Spiel im LIVE-STREAM zu verfolgen. Wieso das gut zu wissen ist? Manche Menschen haben vielleicht keinen Fernseher zu Hause oder aber sind unterwegs und müssen auf dem Mobilgerät das Spiel schauen - GOAL ist natürlich auch für diese Fans da! Wir schauen uns die Übertragungen im Internet genau an

3. Liga im Internet: So seht ihr Kaiserslautern vs. Magdeburg heute im LIVE-STREAM im Browser oder in der App

Wir fangen wieder bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern an, diese sind schließlich im TV kostenlos und genießen eine besondere Beliebtheit. Aber ist das im Internet genauso? Oder wird hier Geld für verlangt?

Keine Sorge: Auch im Internet ist die Übertragung von MDR, SWR und SR kostenlos! Dabei könnt ihr einfach auf den LIVE-STREAM auf der Website des Senders gehen, hier findet ihr beispielsweise den LIVE-STREAM des SWR.

Topspiel in Liga 3: So wird heute Kaiserslautern vs. Magdeburg kostenlos im Internet übertragen

An dieser Stelle haben wir aber einen Tipp: Statt den einzelnen Sender aufzurufen, könnt ihr auch direkt in die ARD Mediathek! Wenn ihr auf das Menü klickt, gefolgt von einem Klick auf "Sender", seht ihr eine Vielzahl von Sendern (insgesamt 17 Stück), welche alle zur ARD gehören. Hier einfach den richtigen auswählen (Für das Spitzenspiel Kaiserslautern - Magdeburg also SWR, MDR oder SR) und den Samstagmittag genießen!

MagentaSport überträgt die gesamte 3. Liga: So ist heute Kaiserslautern vs. Magdeburg im LIVE-STREAM zu sehen

Auch MagentaSport ist selbstverständlich im LIVE-STREAM zu sehen, jeder halbwegs moderne Sender sollte das im Repertoire haben. Auch MagentaSport könnt ihr via Browser, Handy, Tablet, Spielekonsole oder Smart-TV einrichten!

1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Magdeburg: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER und in den Highlights

Jeder/m Fußballanhänger:in ist das schon einmal passiert: Der Lieblingsverein spielt, vielleicht sogar das wichtigste Spiel der Saison - und man selber ist aber zum Kuchenessen eingeladen oder steckt in der Bahn fest. Wie soll man denn dann mitbekommen, ob der Lieblingsspieler getroffen hat?

Für alle, die nicht mal eben im LIVE-STREAM der ARD einschalten können, haben wir von GOAL die ideale Alternative! Der GOAL LIVE-TICKER fasst das gesamte Spiel genau zusammen und lässt keine wichtige Information aus. Und das Wichtigste: Der LIVE-TICKER ist kostenlos! Hier entlang!

Die Highlights der 3. Liga: So seht ihr die besten Szenen des Top-Spiels zwischen dem 1. FCK und Magdeburg!

Ihr konntet das Spiel nicht live sehen? Ihr habt das Spiel zwar live gesehen, wollt aber die besten Szenen direkt noch einmal sehen? Dann solltet ihr euch näher mit den Highlights beschäftigen!

Diese könnt ihr kostenlos auf YouTube sehen! Die Frage ist allerdings "Wann?": MagentaSport zeigt alle Highlights, lädt die Samstagsspiele aber erst am Sonntagvormittag hoch. Besser sind da die Highlights des SWR, welcher schon kurz nach Abpfiff den Zusammenschnitt des Spiels hochgeladen haben sollte.

Die Aufstellungen von FCK und FCM: So laufen die Teams der 3. Liga heute auf

Kaiserslautern: Raab - Hercher, Tomiak, Kraus, Zuck - Ciftci, Ritter, Klingenburg, Redondo, Wunderlich - Boyd

Magdeburg: Reimann - Obermair, T. Müller, Bittroff, Bell Bell - A. Müller, Conde, Krempicki, Conteh, Ito - Atik

1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Magdeburg: So wird die 3. Liga heute im TV und LIVE-STREAM übertragen