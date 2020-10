FC Bayern München II gegen 1. FC Kaiserslautern (FCK): TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - so läuft die Übertragung der 3. Liga

Beide Mannschaften sind unzufrieden mit dem Saisonstart, beide Teams spielen heute auf Sieg. Goal erklärt, wie die 3. Liga heute LIVE übertragen wird.

Am fünften Spieltag der erwartet uns ein Traditionsduell der anderen Art und Weise: Der II empfängt den 1. FC Kaiserlautern. Anpfiff im Stadion an der Grünwalder Straße in München ist heute um 14 Uhr.

Es gab einmal Zeiten, da waren der und der FC Bayern München das Maß aller Dinge in Fußball- . Aufgrund der sportlichen und finanziellen Misere der roten Teufel sind diese Zeiten vorbei, mittlerweile spielt man nur noch gegen die Zweitvertretung des FC Bayern.

Auch in dieser Saison kann der FCK noch nicht wie erhofft um den Aufstieg in die zweite mitspielen. Vier Spieltage sind vergangenen, an keinem war ein Sieg zu feiern: Auf zwei Niederlagen zum Auftakt folgten zwei Unentschieden - zu wenig für die Pfälzer.

Der Meister der vergangenen Drittligasaison, Bayern II, hat in dieser Saison ebenfalls Probleme: Fünf Punkte bedeuten Rang 12 für das Team von Holger Seitz, mit einem Sieg gegen Kaiserslautern will man wieder in die obere Tabellenhälfte.

Kommt der FC Bayern München nochmal in die Spur oder kann Kaiserlautern am Ende der Tabelle etwas aufatmen? Die Übertragung der 3. Liga heute live erklärt euch Goal in diesem Artikel.

FC Bayern München II empfängt den 1. FC Kaiserslautern (FCK): Die Begegnung der 3. Liga im Überblick

📅 Hier gibt es für Euch noch die aktuelle #FCK-Woche in der Übersicht! #Betze pic.twitter.com/x1PGzFSiSH — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) October 12, 2020

FC Bayern München II vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK): Das Spiel LIVE im TV verfolgen

Ob Bundesliga, oder auch 3. Liga: Die Rechtevergabe im Fußball wirkt kompliziert. Viele Fans sind verärgert über die Aufteilung der Übertragungen, teilweise werden manche Begegnungen gar nicht im TV gezeigt.

Heute müsst ihr euch deswegen allerdings keine Sorgen machen: Das Spiel zwischen dem FC Bayern München II und dem 1. FC Kaiserlautern wird live im TV übertragen! Der Pay-TV-Sender MagentaSport hat sich die Rechte an der Übertragung der 3. Liga in dieser Saison gesichert und zeigt deswegen auch heute die Partie. Im Free-TV läuft das Spiel heute leider nicht.

FC Bayern II vs. FCK (Lautern) kostenlos im TV sehen: Geht das?

Trotzdem gibt es eine Möglichkeit, das Spiel kostenlos zu sehen, MagentaSport bietet unterschiedliche Angebote an. So sparen hier Telekomkunden besonders, schließlich gehören MagentaTV und MagentaSport zur Telekom.

Wenn ihr bereits beim rosaroten Kommunikationsunternehmen Kunde seid, könnt ihr ein Jahr lang kostenlos auf das Angebot von MagentaSport zugreifen - wenn nicht müsst ihr zwischen 9,70 Euro und 16,53 Euro pro Monat bezahlen. Einen Überblick der unterschiedlichen Angebote findet ihr bei magentasport.de.

Bayern München II - FCK live im TV bei Magenta Sport sehen

Ihr müsst also ein Abonnement bei MagentaSport abschließen, um das Spiel zu verfolgen. Wenn ihr das einmal getan habt, könnt ihr in Ruhe jedes Spiel der dritten Liga sowie die Konferenzen verfolgen. Die Übertragungen laufen heute wie folgt ab:

FC Bayern München II gegen den 1. FC Kaiserslautern: So läuft die MagentaSport-Übertragung

Anstoß: 14:00 Uhr

14:00 Uhr Beginn der Übertragung: 13:45 Uhr

13:45 Uhr Moderator : Kevin Gerwin

: Kevin Gerwin Kommentator: Sebastian Schwele

Bayern-FCK, Rostock-1860 und mehr: So läuft die MagentaSport-Konferenz der 3. Liga

Gezeigte Spiele: Hansa Rostock - , - SC Verl, VfB Lübeck - , Wehen Wiesbaden - Waldhof Mannheim, FSV Zwickau - KFC Uerdingen und FC Bayern München II - 1. FC Kaiserlautern

und Anstoß: 14:00 Uhr

14:00 Uhr Beginn der Übertragung: 13:45 Uhr

13:45 Uhr Moderator : Alex Kunz

: Alex Kunz Kommentator: Martin Piller

FC Bayern München II gegen den 1. FCK (Lautern): Die 3. Liga im LIVE-STREAM sehen

Wie nahezu jeder andere moderne Fernsehsender zeigt auch MagentaSport sein Programm im LIVE-STREAM. Kein Problem also, wenn ihr das Spiel am Handy, Tablet oder PC verfolgen wollt.

Dafür braucht ihr, genau wie am TV, ein gültiges Abonnement bei MagentaSport. Wie viel ihr dafür bezahlen müsst, findet ihr in diesem Artikel weiter oben.

FC Bayern München II - 1. FC Kaiserslautern: So kann ich den LIVE-STREAM bei Magenta Sport verfolgen

Wenn ihr im Browser am Laptop oder PC seid, müsst ihr nur auf die MagentaSport-Webseite gehen und euch dort anmelden - schon habt ihr Zugriff auf den LIVE-STREAM. Seid ihr am Handy oder Tablet, braucht ihr die MagentaSport-App. Diese gibt es kostenlos im Play Store oder App Store.

MagentaSport zeigt übrigens nicht nur die 3. Liga im LIVE-STREAM: Auch Basketball, Eishockey und weitere Sportarten gibt es hier exklusiv zu sehen. Das aktuelle Programm findet ihr hier.

1. FC Kaiserlautern (FCK) zu Gast bei der Zweitvertretung des FC Bayern München: Das Spiel im LIVE-TICKER

MagentaSport ist euch zu teuer oder ihr habt kein Highspeed in eurer Internetflat mehr? Das heißt allerdings nicht, dass ihr nicht auf dem aktuellen Stand sein könnt!

Mit dem LIVE-TICKER von Goal verpasst ihr nichts. Ob Tor, Karte oder Auswechslung - ihr hättet genauso gut im Stadion sein können. Hier entlang!

Bayern II gegen Lautern (FCK) heute live im TV und STREAM: Die Aufstellung

Die Aufstellung des FC Bayern München II:

Hoffmann - Waidner, Lawrence, Senkbeil, Lungwitz - Stiller - Arp, Kern, Tiago Dantas, Dajaku - Zirkzee

Die Aufstellung des 1. FC Kaiserslautern:

Spahic - Schad, Kraus, Sickinger, Hlousek - Morabet, Rieder, Ritter, Redondo - Hanslik, Pourie