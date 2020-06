1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Chemnitzer FC: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights und Co. - die Übertragung der 3. Liga

3. Liga am Samstag: Der 1. FC Kaiserslautern (FCK) empfängt den Chemnitzer FC, hier gibt es alle Infos zur Übertragung live im TV und im LIVE-STREAM.

Am Samstag treffen der 1. FC Kaiserslautern und der Chemnitzer FC aufeinander. Gespielt wird um 14.00 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern.

Beide Mannschaften konnten am vergangenen Spieltag nicht glänzen. Kaiserslautern musste sich dem Tabellenführer MSV Duisburg stellen und verlor zu Hause mit 1:3. Das einzige Tor für den FCK schoss Thiele per Elfmeter nach einem Foul. Doch der Ausgleichstreffer der Roten Teufel reichte nicht. Duisburg bewies Qualität und schenkte dem FCK noch zwei Tore ein. Dadurch steht Kaiserslautern auf dem 12. Platz. Bis zum ersten Abstiegsrang sind es nur fünf Punkte Abstand, also kein großer Spielraum mehr für Fehler.

Chemnitz steht noch mehr mit dem Rücken zur Wand. Die letzten drei Spiele verloren die Sachsen und stehen somit auf Rang 16, nur einen Punkt von der Abstiegszone entfernt. Am letzten Spieltag musste Chemnitz gegen den FC Ingolstadt antreten, konnte eine Niederlage jedoch nicht verhindern. Obwohl das Spiel lange Zeit ausgeglichen schien, war Ingolstadt effizienter und erzielte das Siegtor gegen die Hausherren aus Chemnitz.

Wo das Spiel zwischen dem FCK und Chemnitz in der heute übertragen wird und wie Ihr es sehen könnt, verrät Goal in diesem Artikel. Am Ende findet Ihr außerdem die Aufstellungen der beiden Teams.

(FCK) vs. Chemnitzer FC live sehen: Das Spiel in der 3. Liga im Überblick

Spiel: 1. FC Kaiserslautern vs. Chemnitzer FC

1. FC Kaiserslautern vs. Chemnitzer FC Wettbewerb: 3. Liga, 32. Spieltag

3. Liga, 32. Spieltag Datum: Samstag, 13. Juni 2020

Samstag, 13. Juni 2020 Uhrzeit: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Ort: Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

1. FC Kaiserslautern vs. Chemnitzer FC live sehen: Die Übertragung der 3. Liga

Die Übertragung der 3. Liga kann mitunter für Verwirrung sorgen, denn die Spiele werden im Pay-TV und teilweise im Free-TV übertragen. Auf der einen Seite bietet der Bezahlsender Magenta Sport die Spiele im TV an, aber auch die Regionalsender der ARD können einige Spiele zeigen, das dann sogar kostenlos. Wo Ihr das Spiel 1. FC Kaiserslautern vs. Chemnitzer FC heute live sehen könnt, erklärt Goal deshalb ausführlich in diesem Artikel.

1. FC Kaiserslautern vs. Chemnitzer FC im TV und LIVE-STREAM: Das Spiel bei Magenta Sport

Jedes Spiel der 3. Liga wird bei Magenta Sport gezeigt. Einzig zu beachten ist, dass Ihr zahlen müsst, um die Partien zu sehen. Magenta Sport gibt es nur für Abonnenten. Für Kunden der Telekom sind die ersten 12 Monate frei, danach kostet ein Abonnement 4,95 Euro im Monat. Nicht-Telekom-Kunden zahlen ab 9,95 Euro im Monat, um die Spiele der 3. Liga live zu sehen.

Weitere Infos zu den Paketen gibt es auf der Seite von Magenta Sport.

Bei Magenta Sport beginnt die Übertragung um 13.45 Uhr mit den Vorberichten. Ab 14.00 Uhr seid Ihr dann live dabei mit den Kommentaren von Alexander Kunz.

Vorberichte: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Anstoß: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Kommentator: Alexander Kunz

1. FC Kaiserslautern vs. Chemnitzer FC im TV und LIVE-STREAM: Das Spiel bei MDR und SWR im Free-TV sehen

Dieses Mal haben Fans Glück, denn das Spiel wird auch im öffentlich-rechtlichen Programm gezeigt. Die Wahl fiel auf die Sender MDR und SWR. Beide Sender sind kostenlos empfangbar und übertragen das Spiel in voller Länge und live.

Im MDR übernimmt das Trio um René Kindermann, Stephanie Müller-Spirra und Tom Scheunemann die Moderation des Spiels. Im SWR begleitet Euch Christian Döring als Moderator. Das Spiel wird bei beiden Sendern ab 14.00 Uhr live gezeigt.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Chemnitzer FC im LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga im Internet übertragen

Das Spiel könnt Ihr auch per LIVE-STREAM sehen. Das ist praktisch, falls Ihr keinen Fernseher zu Hause stehen habt oder Ihr das Spiel unterwegs sehen möchtet. Den LIVE-STREAM könnt Ihr mit Magenta Sport, aber auch im MDR und SWR sehen. Wie das geht, steht weiter unten.

1. FC Kaiserslautern vs. Chemnitzer FC live sehen: Der LIVE-STREAM von Magenta Sport

Magenta Sport stellt wieder die kostenpflichtige Variante bereit. Alle Abonnenten des Pay-TV-Anbieters können neben der Übertragung im TV auch einen LIVE-STREAM auswählen. Dafür ist kein zusätzliches Abonnement nötig. Zum LIVE-STREAM des Spiels gelangt Ihr entweder über die Magenta Sport App auf einem Smartphone oder Tablet oder Ihr wählt den Weg über die Internetseite von Magenta Sport auf einem Laptop oder PC.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Chemnitzer FC kostenlos im LIVE-STREAM: SWR und MDR übertragen die 3. Liga live

Auch die öffentlich-rechtlichen Sender bieten einen LIVE-STREAM zur Partie zwischen Kaiserslautern und Chemnitz an. Um das Spiel im Internet live zu sehen, müsst Ihr nur die Webseite des MDR oder des SWR aufrufen und seht das Programm des jeweiligen Senders live.

1. FC Kaiserslautern vs. Chemnitzer FC im TV und LIVE-STREAM: Das Spiel im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Egal ob Ihr das Spiel nicht live sehen könnt oder Ihr einfach zusätzliche Informationen haben möchtet, bietet Euch der LIVE-TICKER von Goal die Lösung. Mit dem aktuellen Geschehen zum Spiel sowie Analysen und Statistiken, seid Ihr stets auf dem Laufenden, wenn es um die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Chemnitzer FC geht.

Bereits vor Spielbeginn werdet Ihr im LIVE-TICKER mit Infos versorgt. Außerdem ist das Angebot kostenlos für Euch abrufbar.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Chemnitzer FC im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellung der beiden Teams

Aufstellung 1. FC Kaiserslautern:

Grill - Schad, Kraus, Sickinger, Hercher - Bakkat - Ciftci, Zuck - Kühlwetter, Pick, Thiele

Unsere Aufstellung zum Heimspiel gegen den @ChemnitzerFC wird Euch präsentiert vom Autohaus Kehry 👀 #Betze #FCKCFC pic.twitter.com/09HytE4Hfw — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) June 13, 2020

Aufstellung Chemnitzer FC:

Jakubov - Sirigu, Reddemann, Hoheneder, Itter - Tuma, Langer, Müller, Tallig - Hosiner, Bonga