1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. BVB (Borussia Dortmund) II: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der 3. Liga heute live

In der 3. Liga befindet sich der 1. FC Kaiserslautern mitten im Aufstiegskampf und bekommt es am 36. Spieltag mit Borussia Dortmund II zu tun. Anpfiff ist am Samstag, 30. April 2022, um 14.00 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern. Welche Free-TV-Sender das Match übertragen, welche LIVE-STREAMS abrufbar sind und wo ihr einen verlässlichen LIVE-TICKER findet, erfahrt Ihr nachfolgend.

Nach Jahren der Tristesse hat sich der 1. FC Kaiserslautern in der Saison 2021/22 eindrucksvoll zurückgemeldet. Vor dem 36. Drittliga-Spieltag befinden sich die Pfälzer auf dem zweiten Tabellenplatz und schicken sich an, die Rückkehr in die 2. Bundesliga perfekt zu machen. Ein Erfolg über den BVB II wäre ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Unterhaus.

Für den kommenden Gegner aus dem Ruhrpott geht es hingegen nur noch um einen erfolgreichen Saisonabschluss. Derzeit liegt Borussia Dortmund II auf dem neunten Rang, der Abstieg ist längst kein Thema mehr für die Elf von Trainer Enrico Maaßen, die auch in der kommenden Saison im Profifußball vertreten sein wird.

Sichert sich der FCK die drei Punkte oder wird Borussia Dortmund II zum Spielverderber für die beste Defensive der 3. Liga? Die Entscheidung gibt's am Samstagmittag - und so seid ihr live am Start.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. BVB (Borussia Dortmund) II: Die Drittliga-Partie heute in der Übersicht

Begegnung: Kaiserslautern (FCK) vs. Borussia Dortmund (BVB) II

Wettbewerb: 3. Liga, 36. Spieltag

Datum: 30. April 2022, 14.00 Uhr

Austragungsort: Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. BVB (Borussia Dortmund) II: Läuft die 3. Liga heute live im Free-TV?

Ja, ausgewählte Drittliga-Matches sind live und kostenfrei im Free-TV zu sehen. Pro Spieltag werden drei Partien bei den regionalen Rundfunkanstalten der ARD übertragen, darunter auch die Begegnung FCK vs. BVB II.

Sowohl der SWR als auch der WDR und der SR zeigen das Kräftemessen der Pfälzer mit der Zweitvertretung vom Borsigplatz live im frei empfangbaren Fernsehen.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute live: Wo läuft die 3. Liga im LIVE-STREAM?

Die oben genannten TV-Sender bieten neben den Übertragungen im Fernsehen auch LIVE-STREAMS an. Diese sind kostenfrei über die jeweilige Website abrufbar.

Darüber hinaus könnt Ihr die 3. Liga natürlich auch via Magenta Sport, den Streamingdienst der Telekom, verfolgen. Dafür ist aber ein kostenpflichtiges Abonnement unumgänglich.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. BVB (Borussia Dortmund) II: Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM auf Magenta Sport

Wollt Ihr einen Zugang zu allen Live-Übertragungen der Drittliga-Partien haben, ist Magenta Sport Euer Anlaufpunkt. Der Streamingdienst der Telekom hält die Rechte und zeigt alle Partien sowohl als Einzelspiel wie auch in der Samstagskonferenz.

Beim Abonnement habt Ihr die Wahl zwischen dem Monats- und dem Jahresabo. Ersteres kostet ohne bereits bestehenden Telekom-Vertrag 16,95 Euro im Monat und mit bestehendem Vertrag 9,95 Euro. Das Jahresabo ist hingegen für umgerechnet 9,95 Euro bzw. 4,95 Euro zu haben. Zudem könnt Ihr einen Zugang zum Einzelspiel auch über die OneFootball-App für 2,99 Euro erwerben.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. BVB (Borussia Dortmund) II: Highlights und LIVE-TICKER zur 3. Liga heute

Die Highlights könnt Ihr ebenfalls über Magenta Sport abrufen, auch OneFootball stellt diese zur Verfügung. Darüber hinaus werdet Ihr auch bei den Regionalsendern der ARD fündig.

Wollt Ihr die Ereignisse nachverfolgen, werft einen Blick in den LIVE-TICKER von GOAL zur Partie Kaiserslautern gegen Borussia Dortmund II. Dort halten wir Euch auf dem Laufenden und Ihr verpasst weder Tore noch Gelbe oder Rote Karten.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute live im TV und STREAM sehen: Übertragungsinfos zur 3. Liga

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute live: Die Aufstellungen

Aufstellung K'lautern: Raab - Tomiak, Winkler, Ciftci, Ritter, Boyd, Klingenburg, Hanslik, Zuck, Hercher, Wunderlich

Aufstellung BVB II: Unbehaun - Bueno, Maloney, Tachie, Finnsson, Viet, Njinmah, Pfanne, Pherai, Dams, Fink