1. FC Kaiserslautern vs. 1860 München: TV, LIVE-STREAM und Co. - hier läuft die 3. Liga live

Der 29. Spieltag der 3. Liga bringt ein absolutes Traditionsduell mit sich! Kaiserslautern trifft auf 1860 München und Ihr könnt es live verfolgen.

Der zweite Spieltag in der nach der Corona-Pause steht an - und es kommt gleich zu einem Kracher! Der empfängt den TSV im Fritz-Walter-Stadion. Anstoß ist heute Abend um 20.30 Uhr.

In der 3. Liga sind noch zehn Spieltage zu spielen. Alle davon werden in englischen Wochen ausgetragen, ehe am 4. Juli mit dem 38. Spieltag das Saisonfinale ansteht.

Für 1860 München geht es in der Schlussphase der Saison noch um einiges. Die Löwen stehen derzeit auf Platz drei, mitten im dichtgedrängten Aufstiegskampf. In Kaiserslautern muss der Blick eher auf das Ende der Tabelle gerichtet werden. Die Roten Teufel rangieren mit vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz auf Platz 13.

1. FC Kaiserslautern gegen 1860 München solltet Ihr auf keinen Fall verpassen! Lest Euch deshalb in diesem Artikel alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM durch. Zudem präsentiert Euch Goal kurz vor Anpfiff die Aufstellungen.

1. FC Kaiserslautern vs. 1860 München heute live: Das Duell der 3. Liga im Überblick

Duell 1. FC Kaiserslautern - TSV 1860 München Datum Mittwoch, 3. Juni 2020 | 20.30 Uhr Ort Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

1. FC Kaiserslautern vs. 1860 München: Die 3. Liga heute live im TV sehen - hier läuft das Spiel

Erfahrene Fans der 3. Liga können sich eventuell noch an die Verteilung der Übertragungsrechte in dieser Saison erinnern. Während manche Partie ausschließlich im Pay-TV bei MagentaSport laufen, kommen vereinzelt auch Spiele live im Free-TV auf den Regionalsendern der ARD. Wie sieht es also bei Kaiserslautern gegen Sechzig aus?

1. FC Kaiserslautern vs. 1860 München heute im TV schauen - so geht's

Zuerst die schlechte Nachricht: die heutige Begegnung der 3. Liga läuft nicht im Free-TV. Weder im BR noch im SWR wird Kaiserslautern gegen 1860 gezeigt.

Die gute Nachricht: das Spiel läuft live und in voller Länge im Pay-TV bei MagentaSport! Der hauseigene Sender der Telekom überträgt das Duell ab 20.15 Uhr live vom Betzenberg. Kommentator des Spiels ist Alexander Kunz.

MagentaSport kann von Telekomkunden ein Jahr lang kostenlos empfangen werden, anschließend kostet das Abonnement 4,99 Euro monatlich. Wer jedoch keinen Vertrag mit Telekom besitzt, zahlt für MagentaSport 16,95 Euro im Monat oder bei Abschluss eines Jahresabos 9,95 Euro monatlich.

Alle weiteren Details zur Anmeldung bei MagentaSport könnt Ihr hier auf der offiziellen Webseite des Pay-TV-Senders nachlesen.

1. FC Kaiserslautern vs. 1860 München: So empfangt Ihr die 3. Liga heute Abend im LIVE-STREAM

MagentaSport ist nicht nur im TV Euer exklusiver Anbieter, auch im Internet seht Ihr Kaiserslautern gegen 1860 ausschließlich im LIVE-STREAM des Streaming-Portals der Telekom. Goal erklärt Euch, wie Ihr Euch dort anmelden könnt.

1. FC Kaiserslautern vs. 1860 München läuft im LIVE-STREAM von MagentaSport

MagentaSport ist ein Streaming-Plattform, auf der viele verschiedene Sportarten gezeigt werden. Hier laufen dieselben Übertragungen wie im TV, also auch 1. FCK gegen 1860 live und in voller Länge. Ab 20.15 Uhr könnt Ihr Euch heute Abend reinklicken und das Spiel verfolgen.

Um das Angebot nutzen zu können, müsst Ihr jedoch ein Abo abschließen. Hierbei gelten dieselben Konditionen wie für den TV-Sender. Lest die Details zu den Kosten oben noch einmal nach oder klickt Euch direkt zur offiziellen Webseite von MagentaSport.

Alle bereits registrierten Mitglieder können sich unter diesem Link direkt zum LIVE-STREAM von Kaiserslautern gegen 1860 München klicken!

Heimspiele auf dem Betze ohne Fans - undenkbar, und doch wird es Realität. Am Mittwoch müssen wir erstmalig ohne Euch in einem Ligaspiel antreten. Wir werden alles für Euch geben, um die Punkte auf dem #Betze zu behalten! pic.twitter.com/5gcx7rlrLx — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) May 31, 2020

1. FC Kaiserslautern vs. 1860 München heute live sehen: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Klickt Euch dafür kurz vor Anpfiff noch einmal rein!

1. FC Kaiserslautern vs. 1860 München: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Selbstverständlich ist auch Goal in Kaiserslautern live dabei und berichtet Euch via LIVE-TICKER vom Spiel. Hierfür braucht Ihr kein teures Abo und könnt die Partie vollkommen kostenlos verfolgen!

Der TICKER beschreibt Euch alle wichtigen Szenen ausführlich im Minutentakt und liefert spannende Analysen und Statistiken. Klickt Euch über diesen Link direkt zum LIVE-TICKER von Goal!

1. FC Kaiserslautern vs. 1860 München: Die Tabellensituation in der 3. Liga vor dem 29. Spieltag

Platz Verein Tore Punkte 1. 52:38 47 2. SpVgg Unterhaching 42:31 47 3. 1860 München 48:40 45 4. Waldhof Mannheim 42:33 44

Platz Verein Tore Punkte 12. Chemnitzer FC 45:44 37 13. 1. FC Kaiserslautern 43:45 37 14. FC Viktoria Köln 48:57 35 15. 1. FC Magdeburg 37:32 33

