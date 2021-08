In der 3. Liga kommt es zum traditionsreichen Duell zwischen dem FCK und 1860 München. Hier erfahrt Ihr, wo es das Spiel live im TV zu sehen gibt.

1. FC Kaiserslautern gegen den TSV 1860 München. Was sich nach Bundesliga anhört, ist mittlerweile 3. Liga. Das traditionsreiche Duell findet am Samstag, den 21. August, um 14 Uhr im altehrwürdigen Fritz-Walter-Stadion statt. Nach bisher drei gespielten Spieltagen ist die Ausgangssituation bei beiden Vereinen sehr unterschiedlich. Kaiserslautern ist aktuell nach einem Punkt aus drei Spielen Vorletzter, 1860 mit einer Ausbeute von fünf Punkten auf Platz sechs notiert, in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen.

1860 München ist in der vergangenen Saison knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt. Nach nun drei Spielen zeigt die Tendenz erneut nach oben. Anders als beim kommenden Gegner. Kaiserslautern kommt auf keinen grünen Zweig, steckt erneut unten drin. Nach drei Spieltagen muss das zwar nichts heißen, ist aber dennoch alarmierend.

1. FC Kaiserslautern vs. 1860 München, die 3. Liga heute live im TV und LIVE-STREAM sehen . In diesem Artikel erhaltet Ihr alle Informationen zur Übertragung des Spiels.

1. FC Kaiserslautern vs. 1860 München: Die 3. Liga heute live - alle Infos zum Spiel

Wettbewerb 3. Liga | 4. Spieltag Begegnung 1. FC Kaiserslautern vs. 1860 München Anpfiff 21. August - 14 Uhr Ort Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern)

1. FC Kaiserslautern vs. 1860 München heute live im Fernsehen: Wird das Spiel im Free-TV gezeigt?

Das Drittliga-Duell wird wie viele Begegnungen des Wettbewerbs live und kostenlos im Free-TV gezeigt.

Zusätzlich dazu gibt es auch die Möglichkeit, die Partie über das kostenpflichtige Angebot von MagentaSport zu verfolgen.

1. FC Kaiserslautern vs. 1860 München: Die 3. Liga heute live im Free-TV

Das Aufeinandertreffen zwischen den Roten Teufeln und den Löwen könnt Ihr im BR und beim SWR live verfolgen. Im BR führt Moderatorin Julia Büchler ab 14 Uhr durch die Sendung, Kommentator Lukas Schönmüller begleitet die Begegnung am Mikrofon.

1. FC Kaiserslautern vs. 1860 München heute live im Pay-TV

Die Spiele der 3. Liga sind auch live bei MagentaSport zu sehen. Um die Partien dort verfolgen zu können, ist mittlerweile nicht einmal mehr ein Abonnement nötig.

Denn seit Kurzem gibt es eine Kooperation mit Onefootball. Dort könnt Ihr ein Spiel Eurer Wahl für eine Summe von 2,99 Euro auswählen und anschließend über MagentaSport streamen. Dafür wird kein Abonnement benötigt. Wollt Ihr dennoch solch ein Abo abschließen, findet Ihr hier alle Infos dazu.

1. FC Kaiserslautern vs. 1860 München heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen

Wenn Ihr das Spiel lieber unterwegs schauen wollt, ist das kein Problem. Alle Anbieter stellen Euch einen LIVE-STREAM zur Verfügung.

1. FC Kaiserslautern vs. 1860 München heute live - der kostenlose LIVE-STREAM im SWR und BR

Die LIVE-STREAMs des BR und SWR sind deckungsgleich mit der TV-Übertragung. Zum LIVE-STREAM des BR geht es hier entlang, den des SWR findet Ihr unter diesem Link .

1. FC Kaiserslautern vs. 1860 München als LIVE-STREAM bei MagentaSport

Wie erwähnt kostet das Angebot von MagentaSport etwas. Allerdings wird dafür auch ein LIVE-STREAM zur Verfügung gestellt. Über die Onefootball-App könnt Ihr die Begegnung nach Bezahlung direkt verfolgen. Hier gibt es alle Infos dazu.

1. FC Kaiserslautern vs. 1860 München heute live: Die Tabelle der 3. Liga

Platzierung Team Spiele Tordifferenz Punkte 1. Viktoria Berlin (Aufsteiger) 3 +9 9 2. Borussia Dortmund II (Aufsteiger) 3 +4 7 3. 1. FC Magdeburg 3 +4 7 4. SC Verl 3 +3 7 5. 1. FC Saarbrücken 3 +2 6 6. TSV 1860 München 3 +1 5 7. SV Wehen Wiesbaden 3 +1 5 8. Hallescher FC 2 +2 4 9. SV Meppen 3 -1 4 10. MSV Duisburg 2 1 3 11. Türgücü München 3 0 3 12. VfL Osnabrück (Absteiger) 2 0 3 13. FSV Zwickau 3 -1 2 14. SV Waldhof Mannheim 3 -2 2 15. SC Freiburg II (Aufsteiger) 3 -3 2 16. Würzburger Kickers (Absteiger) 3 -2 1 17. Viktoria Köln 3 -3 1 18. Eintracht Braunschweig (Absteiger) 2 -4 1 19. 1. FC Kaiserslautern 3 -5 1 20. TSV Havelse (Aufsteiger) 3 -6 0

Bundesliga am Samstag verpasst? Die Übertragung der Highlights auf DAZN

Die 3. Liga überträgt DAZN zwar nicht. Dafür aber einige ausgewählte Bundesliga-Partien in voller Länge sowie auch die Highlights der Nachmittagsspiele am Samstag. Um 17.30 Uhr zeigt DAZN die Höhepunkte der 15.30-Uhr-Spiele in einer Zusammenfassungs-Sendung.

Neben dem deutschen Angebot zeigt die Streamingplatfform auch andere Ligen. Dazu gehören die französische Ligue 1, die italienische Serie A und die spanische LaLiga. Allerdings kostet dieses Angebot etwas. DAZN bietet Euch dabei die Wahl zwischen zwei Abo-Modellen. Ein monatliches Abo liegt bei 14,99 Euro. Solltet Ihr Euch für ein Jahresabo entscheiden, wären einmalig 149,99 Euro fällig. Das sind umgerechnet rund 12,50 Euro pro Monat. Wenn Ihr noch nicht überzeugt sein solltet, könnt ihr DAZN auch mit einem kostenlosen Probemonat testen. Den Link hierzu findet Ihr hier .

1. FC Kaiserslautern vs. 1860 München live: TV-Übertragung und LIVE-STREAM in der Übersicht

Free-TV SWR | BR Pay-TV MagentaSport LIVE-STREAM BR | SWR | MagentaSport

1. FC Kaiserslautern vs. 1860 München heute LIVE im TV und STREAM - die Aufstellungen:

Die Aufstellung des 1. FC Kaiserslautern:

Raab - Schad, Tomiak, Senger, Hercher - Ciftci, Klingenburg - Zimmer, Wunderlich, Redondo - Kiprit

Hier ist unsere Mannschaftsaufstellung zum Heimspiel gegen den @TSV1860 👀 Die Startelf und die Einwechselspieler werden Euch präsentiert von der Nauerz-Gruppe. #Betze #FCKM60 pic.twitter.com/aVz9gXk0NA — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) August 21, 2021

Die Aufstellung von 1860 München:

Hiller - Goden, Lang, Salger, Steinhart - Staude, Dressel - Biankadi, Bär, Tallig - Mölders