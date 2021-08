Santos-Talent Kaio Jorge wechselt zu Juventus Turin

Juventus Turin verstärkt sich mit einem vielversprechenden Offensivtalent aus Brasilien. Kaio Jorge kommt vom FC Santos nach Italien.

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin hat den 19 Jahre alten Mittelstürmer Kaio Jorge vom Pele-Klub FC Santos verpflichtet.

O Santos FC e a Juventus, da Itália, entraram em acordo para a negociação do atacante Kaio Jorge nesta segunda-feira (2 de agosto). O time italiano aceitou os termos do Peixe e o jogador já será liberado agora para atuar na Europa. — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 2, 2021

Dies teilte der brasilianische Traditionsverein mit, über die Höhe der Ablösesumme wurde nichts offiziell bekannt. Nach Informationen von Goal und SPOX werden drei Millionen Euro für den Rechtsfuß fällig, durch Bonuszahlungen kann eine weitere Million hinzukommen. Im Falle eines Weiterverkaufs erhält Santos zudem fünf Prozent der Ablösesumme.

Pele, Neymar und Co.: Santos brachte bereits große Namen hervor

Der Teenager, der in 84 Spielen für Santos 17 Tore erzielte, hat die Freigabe erhalten, in Europa zu spielen, teilte Santos in einer Erklärung mit. Er wird in den nächsten Tagen in Turin erwartet, wo er sich den Medizin-Checks unterziehen wird.

Kaio Jorge ist der Jüngste einer langen Reihe von Spielern aus Santos, dazu gehören unter anderem neben Pele noch Neymar, Robinho und Rodrygo.