MLS statt SV Lonsee: Wie Lasoggas Schwager Kai Wagner in den USA von sich reden macht

Er ist mit der Schwester von Pierre-Michel Lasogga zusammen und flog in Deutschland unter dem Radar. In der MLS sorgt Kai Werner nun für Furore.

Sein erster Treffer war ein schöner, strammer Linksschuss - "eine schöne Rakete", wie Kai Wagner selbst sagt. Und der Social-Media-Abteilung der Major League Soccer gefiel die Szene des jungen Deutschen der Philadelphia Union so gut, dass sie sie hinausschoss in die weite Welt der Netzwerke. "Letztes Jahr", sagt Wagner im SID-Gespräch, "waren es ja leider nur Vorlagen." Aber: 2019 etablierte er sich auch als einer der besten Linksverteidiger der US-Profiliga .

In hat Wagner nicht groß Karriere gemacht. Und Amerika war so ziemlich das Letzte, an das er im Januar 2019 dachte. Der gebürtige Geislinger hatte da gerade "sehr gute" eineinhalb Jahre bei den Würzburger Kickers in der hinter sich, doch er wollte jetzt mehr. Ein Vertrag in der 2. oder Bundesliga, das wäre es gewesen. Aber: Es gab Ärger mit den Mainfranken, für sein letztes halbes Vertragsjahr drohte die Ersatzbank. Da kam Ernst Tanner ins Spiel.

Kai Wagner: SV Lonsee, Ulm, Augsburg, Schalke II, Würzburg - MLS

Tanner war unter anderem mal Manager der TSG Hoffenheim, ihm wird ein Auge für Talente nachgesagt, sechs Jahre lang war er Leiter der Nachwuchsabteilung von Red Bull Salzburg. Seit dem 9. August 2018 ist der Bayer Sportdirektor bei Philadelphia Union in der MLS. Zu Tanners ersten Transfers gehörten Marco Fabian von - und Kai Wagner (23), erster Verein: SV Lonsee, danach Jugendspieler beim SSV Ulm 1864 und beim , später wieder Ulm, Schalke 04 II und eben Würzburg.

"Es war ein großer Schritt, überhaupt nach Amerika zu kommen", berichtet Wagner, und nein, "das war nicht in meinem Kopf oder mein erster Gedanke, nach Amerika zu gehen. Aber im Nachhinein würde ich sagen, dass es die richtige Entscheidung war."

Kann man so sagen: Wagner erkämpfte sich gleich einen Stammplatz, überzeugte als Torvorbereiter, das Spiel von Philadelphia ist mittlerweile sogar auf ihn zugeschnitten. Dazu gibt's gutes Geld: 360.150 Dollar Jahresgehalt (ca. 315.000 Euro).

Kai Wagners Frau ist Lasoggas Schwester Jenny

Beim Einstieg habe ihm geholfen, dass man in Deutschland in der Schule Englisch lernt, auch seine Frau, sagt Wagner, sei ihm eine große Stütze gewesen beim und seit dem Umzug. Mit Jenny, jüngere Schwester des langjährigen Bundesligaprofis Pierre-Michel Lasogga, lebt er etwa 30 Meilen außerhalb von Philadelphia. Seit dem 6. März sind beide Eltern. Wagner hat in den vergangenen Wochen viel Zeit mit Frau und Kind verbracht: Er war verletzt, und dann war da noch Corona.

Bruch am Wadenbeinknochen, kein Training, keine Freunde sehen - "für mich war das eine schwere Zeit", sagt Wagner. Aber nun, beim Turnier der MLS in Florida, folgte sein erster Profi-Treffer überhaupt beim 2:1 gegen David Beckhams Inter Miami.

Vor dem letzten Gruppenspiel am Dienstag gegen Orlando sind Wagner und die Union damit für das Achtelfinale qualifiziert. Das sei, betont Wagner, doch "wunderbar". Aber noch lange nicht das Ende.