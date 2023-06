Kai Havertz: Doch kein Wechsel zu Real Madrid? FC Arsenal schaltet sich offenbar in Poker um Chelsea-Stürmer ein

Kai Havertz könnte den FC Chelsea in diesem Sommer verlassen. Nun meldet auch ein Stadtrivale der Blues Interesse an.

WAS IST PASSIERT? Der FC Arsenal hat sich offenbar in den Poker um Stürmer Kai Havertz vom FC Chelsea eingeschaltet. Das berichtet The Athletic.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der deutsche Nationalspieler liebäugelt verschiedenen Medienberichten zufolge mit einem Abschied von den Blues. Zuletzt wurde Havertz mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht.

Nun sollen aber auch die Gunners Interesse am Offensivspieler vermelden. Demnach soll es schon eine erste Kontaktaufnahme von Seiten Arsenals gegeben haben. Darüber hinaus gäbe es bereits ein erstes Angebot des Chelsea-Stadtrivalen.

WIE GEHT ES WEITER? Dem Athletic-Bericht zufolge ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Blues Havertz bei einer passenden Ablösesumme rund um die 80-Millionen-Euro-Marke ziehen lassen. Die Londoner müssen nach dem Verpassen des internationalen Geschäfts Transfereinnehmen generieren. Der Deutsche ist offenbar einer der Kandidaten.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Havertz steht bei Chelsea noch bis 2025 unter Vertrag. 2020 war er für 80 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach England gewechselt. Bislang hat der deutsche Nationalspieler für Chelsea 139 Partien absolviert, in denen ihm 32 Tore gelangen.