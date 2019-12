Kaan Ayhan von Fortuna Düsseldorf: EM? "Von der Türkei kann man alles erwarten"

Kaan Ayhan möchte bei der EM 2020 mit der Türkei "die ganz Großen ärgern". Bereits in der Quali glänzte man gegen Frankreich und blieb ungeschlagen.

Innenverteidiger Kaan Ayhan von glaubt an eine erfolgreiche Europameisterschaft 2020 mit der türkischen Nationalmannschaft. Im Amazon-Interview erklärte der 28-fache Nationalspieler: "Von der kann man bei der EM alles erwarten."

"Wir haben eine junge und vor allem sehr starke Mannschaft, vielleicht die stärkste Generation seit langem", führte Ayhan aus. Bereits frühzeitig qualifizierte sich das Team von Senol Günes in Gruppe H für die Endrunde der ersten paneuropäischen EM und blieb dabei gegen den amtierenden Weltmeister ungeschlagen.

Kaan Ayhan will mit der Türkei bei der "die ganz Großen ärgern"

Für Ayhan ist die souveräne Qualifikation ein Beleg für die Qualität der Türken. "Wir trauen uns zu, nicht nur die Gruppenphase zu überstehen, sondern vielleicht auch den einen oder anderen ganz Großen zu ärgern, wie wir es mit Frankreich zweimal gemacht haben", erklärte der Deutsch-Türke.

Mit 25 Jahren zählt Ayhan in der Nationalmannschaft bereits zu den älteren Spielern. Talente wie Schalkes Ahmed Kutucu und Ozan Kabak machen dem Defensivmann Hoffnung. "Für die meisten jungen Spieler ist es das erste große Turnier – das kann einerseits gut sein, auf der anderen Seite müssen wir abwarten, wie wir dort als Mannschaft auftreten und uns verhalten."

Bei der EM trifft die Türkei in Gruppe A auf , die und . Dabei werden die Türken am 12. Juni 2020 das Auftaktspiel gegen Italien im Stadio Olimpico in Rom bestreiten. Die weiteren Gruppenspiele der Türkei werden in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku ausgetragen.