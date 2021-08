Dong-Won Ji und Co.: Die Stars kehren aus Europa in die K League zurück

Die Erfahrungen aus Europa nehmen die südkoreanischen Star-Kicker mit in ihre Heimat: Drei erfahrene Akteure sind nun zurückgekehrt.

In diesem Sommer sind drei in Korea bekannte Gesichter in die dortige K League zurückgekehrt: Dong-Won Ji (FC Seoul), Chang-Hoon Kwon (Suwon Bluewings) und Il-Lok Yoon (Ulsan Hyundai). Sie sind vielleicht nicht die Mega-Stars, wie es Ji-Sung Park war und Heung-Min Son aktuell in diesem asiatischen Land ist, doch es ist ein Trio, das in Europa Spuren hinterlassen hatte. Alle Drei sind nicht älter als 30 – und das lässt die Fans in Korea darauf hoffen, dass sie ihren Karrieren im zweiten Anlauf in der K League noch einmal neuen Schwung geben können.

Dong-Won Ji war erst 20 Jahre alt, als er 2011 die Jeonnam Dragons verließ und sich dem Premier-League-Klub Sunderland anschloss. Damals war er erst der achte Koreaner, der in die EPL ging – und der jüngste von ihnen. Im Anschluss führte ihn sein Karriere-Weg in die Bundesliga, wo er für einige Klubs, darunter Augsburg, Dortmund, Darmstadt und Mainz, spielte. Auch in der Zweiten Liga war er im Einsatz, für Eintracht Braunschweig. Rund zehn Jahre lief Ji in Europa auf – und seine bekannteste Szene ist sein Siegtor für Sunderland gegen Manchester City in der Nachspielzeit im Jahr 2012.

Nach zehn Jahren in Europa kehrte Ji nun in die K League zurück und ging zum FC Seoul. Sein Debüt für seinen neuen Klub feierte er am 14. Juli gegen Incheon United. Bei seinem vierten Einsatz gelang ihm dann auch sein erster Treffer – es war das Siegtor beim 1:0 gegen Gwangju.

Chang-Hoon Kwon zog es zu den Suwon Samsung Bluewings. Er feierte sein K-League-Debüt 2013. In vier Spielzeiten stand er in 90 Duellen auf dem Platz und kam dabei auf 18 Tore und sieben Assists. In der 2016er-Saison wurde ihm die große Ehre zuteil, als einer der besten elf Mittelfeldspieler der K League ausgewählt zu werden.

Seine tollen Leistungen in der K League brachten ihn nach Europa – zum FC Dijon in Frankreichs Ligue 1. In der Saison 2017/18 machte er gleich 34 Partien für die Franzosen, traf elfmal und wurde zum Leistungsträger. Zur Saison 2019/20 zog es ihn dann in die Bundesliga zum SC Freiburg. Nach zwei Jahren im Breisgau verließ er schließlich in diesem Sommer die Bundesliga wieder und wechselte zu den Suwon Bluewings. Am 7. August feierte er im Spiel gegen Jeju United sein Startelf-Comeback in Südkorea – und seitdem ist er Stammspieler.

Il-Lok Yoon stürmt aktuell für Ulsan Hyundai in der K League. Im Januar 2020 wechselte er in die französische Ligue 1 zu Montpellier. In seinen 17 Partien in zwei Spielzeiten gelang ihm aber kein Tor. Nun hat ihn Ulsan Hyundai wieder in die K League zurückgeholt. Seine Erfahrungen, die er in Frankreich sammeln durfte, beschrieb er hinterher so: "Es waren wertvolle Erfahrungen für mich. Wenn ich in Ulsan gute Leistungen bringe, habe ich die Chance, wieder im Nationalteam dabei zu sein."

Am 11. August machte Il-Lok Yoon sein erstes Tor für seinen neuen Klub im Viertelfinale des FA Cups der K League. Ulsan gilt als einer der Top-Favoriten auf den Titel in der K League – und deshalb sind die Erwartungen an den neuen Stürmer nach seiner erfolgreichen Rückkehr noch größer geworden.