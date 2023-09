"Was ist das?" - Juventus Verteidiger Federico Gatti erzielt das Eigentor der Saison

Juventus-Verteidiger Federico Gatti setzte beim 2:4 in Sassuolo einen denkwürdigen Schlusspunkt.

WAS IST PASSIERT? Bei der 2:4-Niederlage von Juventus bei US Sassuolo am Samstagabend ist Bianconeri-Verteidiger Federico Gatti ein der Schlussphase ein Eigentor unterlaufen, das ihn in jeden Jahresrückblick bringen dürfte. Nach einem Querpass von der Seitenauslinie von Keeper Wojciech Szczesny spielte Gatti die Kugel unter Bedrängnis blind zurück Richtung eigenes Tor.

Weil Szczesny aber noch an der linken Seite stand, war der Kasten verwaist und so trudelte der Ball zum 2:4-Endstand ins Netz.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

DIE REAKTION: Das Tor besiegelte Juves Niederlage. Seine Mitspieler aber bemühten sich, Gatti direkt wieder aufzubauen. Vor allem Dusan Vlahovic kümmerte sich um den 25-Jährigen und ging wenig später mit ihm vom Platz.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Juventus belegt mit zehn Punkten aus den ersten fünf Saisonspielen den vierten Tabellenplatz in der Serie A.

WIE GEHT ES WEITER? Am Dienstagabend trifft die Alte Dame im nächsten Ligaspiel zuhause auf US Lecce.