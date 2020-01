Juventus Turin vs. Udinese Calcio: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - hier läuft die Coppa Italia live

Der Rekordsieger der Coppa Italia will sich seinen Titel zurückholen! Nun steht erst einmal das Achtelfinale an - Goal erklärt, wo es im TV läuft.

Das Achtelfinale der steht an und kämpft mit Calcio um das Ticket für die nächste Runde! Anstoß im Pokalspiel ist heute Abend (Mittwoch) im Turiner Allianz Stadium um 20.45 Uhr.

Nach dem Sieg im Ligaspiel gegen AS Rom (2:1) bereitet sich Juve mit gemischten Gefühlen auf das Pokalspiel gegen Udinese vor. Trotz der drei Punkte mussten die Turiner nämlich den Kreuzbandriss von Verteidiger Merih Demiral verkraften.

Wie man gegen Udinese gewinnt, weiß man in Turin jedoch. Knapp einen Monat nach dem 3:1-Sieg in der Serie A steht nun das Pokalachtelfinale gegen den Tabellenzwölften der an.

Juventus Turin vs. Udinese Calcio: Das Pokalspiel im Überblick

Duell Juventus Turin vs. Udinese Calcio Datum Mi., 15. Januar 2020 | 20.45 Uhr Ort Allianz Stadium, Turin Zuschauer 41.507 Plätze

Juventus Turin vs. Udinese Calcio: Wird die Coppa Italia heute Abend im TV übertragen?

Ihr wollt heute Abend bei Juventus gegen Udinese dabei sein? Dann lest Euch hier alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM durch! Die Aufstellungen beider Teams präsentiert Goal kurz vor Anpfiff.

Juventus Turin und Cristiano Ronaldo haben nicht nur in eine große Fan-Gemeinde. Auch hierzulande würden einige Tifosi gern am liebsten jedes Spiel des italienischen Rekordmeisters im Fernsehen verfolgen. Doch geht das überhaupt?

Leider nein, denn kein deutscher Fernsehsender besitzt die Übertragungsrechte an der Coppa Italia. Juventus gegen Udinese läuft somit weder im Free-TV noch im Pay-TV.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, die Partie via LIVE-STREAM von DAZN dennoch auf dem TV-Gerät abzuspielen. Wie Ihr die Übertragung auf dem Fernseher zum Laufen bringt, lest Ihr im nächsten Abschnitt.

Juventus Turin vs. Udinese Calcio: Die Coppa Italia im LIVE-STREAM verfolgen - wie funktioniert das?

Der Streaming-Dienst DAZN ist inzwischen zur Anlaufstelle Nummer eins geworden, wenn es um Übertragungen von Sport-Live-Events geht. Auch die Coppa Italia hat die Plattform im Programm und zeigt Juventus gegen Udinese im LIVE-STREAM!

Ab 20.45 Uhr - pünktlich zum Anpfiff - könnt Ihr Euch reinklicken und das komplette Spiel mit möglicher Verlängerung und Elfmeterschießen anschauen. Kommentator Uli Hebel und Italien-Experte Christian Bernhard begleiten Euch am Mikrofon.

Alles, was Ihr dafür haben müsst, ist ein Abonnement bei DAZN. Mit nur wenigen Klicks könnt Ihr Euch dort anmelden und das komplette Programm sogar einen Monat lang gratis anschauen. Wer noch kein Kunde ist, kann Juventus gegen Udinese also vollkommen kostenlos verfolgen.

Solltet Ihr nach dem Gratismonat das Abo verlängern wollen, zahlt Ihr 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahresabo. Eine Kündigungsgebühr gibt es dabei nicht, ihr könnt jederzeit monatlich das Abo kostenlos beenden.

Sobald Ihr angemeldet seid, ist DAZN für Euch auf allen mobilen Geräten verfügbar. Sogar auf Smart-TV-Geräten und mithilfe der Playstation oder des Amazon Fire TV Sticks auch auf herkömmlichen TV-Geräten könnt Ihr die Live-Spiele verfolgen. Klickt Euch über diesen Link direkt zum kostenlosen Probemonat!

Juventus Turin vs. Udinese Calcio: DAZN präsentiert Euch die Highlights

Ihr könnt nicht live bei der Übertragung dabei sein? Keine Sorge, denn bereits kurz nach Abpfiff stellt DAZN ein Video mit den Highlights zusammen. Der Clip ist anschließend jederzeit auf Abruf auf der Plattform verfügbar.

Auch hierfür benötigt Ihr jedoch das Abonnement. Wie Ihr das bekommt, lest Ihr oben oder Ihr folgt diesem Link zu unserem Überblick über die Registrierung.

Juventus Turin vs. Udinese Calcio: Goal schreibt Euch einen LIVE-TICKER

Nicht jeder wird es heute pünktlich um 20.45 Uhr auf die Couch schaffen, um Juventus gegen Udinese im LIVE-STREAM zu schauen. Doch keine Sorge, auch unterwegs seid Ihr mit dem Ergebnis-TICKER von Goal jederzeit bestens über den Spielstand informiert.

Hier laufen alle wichtigen Ereignisse aus Turin wie Tore, Assists, Karten oder Wechsel in Höchstgeschwindigkeit ein. Über diesen Link gelangt Ihr direkt dorthin!

Juventus Turin vs. Udinese Calcio: Die Aufstellungen

In diesem Abschnitt findet Ihr kurz vor Spielbeginn die offiziellen Aufstellungen beider Teams.

Schaut dafür später noch einmal vorbei!

