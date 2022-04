Juventus Turin: So soll das neue Sondertrikot aussehen

Das Portal Footyheadlines hat erste Bilder des neuen Sondertrikots von Juventus Turin und adidas veröffentlicht, welches am 15. April offiziell vorgestellt werden soll.

Das Spezial-Trikot wird den Namen 'Adidas x Kobra' tragen und enstand in Zusammenarbeit mit dem bekannten brasilianischen Straßenkünstler Eduardo Kobra.

Footyheadlines

Das Shirt kommt wohl in einen lebhaften geometrischen Look mit Rechtecken und Rautenformen in verschiedenen Blau- und Gelbtönen daher. Diese erstrecken sich neben der Vorderseite auch auf die Ärmel.

Die Rückseite des Trikots soll laut Footyheadlines dagegen in schlichtem Weiß gehalten sein.