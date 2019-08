Juventus Turin: Trainer Maurizio Sarri fällt offenbar zum Saisonstart aus

Zum Saisonstart gastiert der italienische Spitzenklub Juventus beim FC Parma. Dabei müssen die Bianconeri wohl auf Maurizio Sarri verzichten.

Der italienische Rekordmeister muss wahrscheinlich zum Ligaauftakt am Samstag bei Parma Calcio auf Trainer Maurizio Sarri verzichten. Der Italiener, seit Juni Trainer der deutschen Profis Sami Khedira und Emre Can, ist an einer Lungenentzündung erkrankt und fehlte beim Training am Montag. Dies teilte der Verein auf seiner Website mit.

Sarri wechselte von Europa-League-Sieger zum Klub um Superstar Cristiano Ronaldo, zuvor hatte der 60-Jährige unter anderem den trainiert.