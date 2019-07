Juventus Turin vs. Tottenham Hotspur: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen - so wird der ICC 2019 heute übertragen

Im Rahmen des ICC 2019 treffen am Sonntag Juventus und Tottenham aufeinander. Goal verrät Euch, wo die Partie im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Auch in diesem Jahr steht für die europäischen Vereine in der Vorbereitung auf die neue Saison der ICC auf dem Programm. Am Sonntag (21. Juli) testet der italienische Serienmeister gegen den Champions-League-Finalisten . Anstoß der Partie ist um 13.30 Uhr im Nationalstadion in Singapur.

Für Juventus und Tottenham ist es jeweils die erste Partie bei dem Vorbereitungsturnier. Während die italienischen Verantwortlichen mit dem Transfer von Matthijs de Ligt bereits ihren siebten Neuzugang präsentierten, lässt es der englische Verein auf dem Transfermarkt bisher ruhiger angehen. Für 60 Millionen Euro kam Tanguy Ndombele von .

Juventus gegen Tottenham beim ICC 2019: Goal verrät, wo die Partie am Sonntag live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams.

Juventus Turin vs. Tottenham Hotspur: Das Duell in der Übersicht

Duell Juventus Turin - Tottenham Hotspur Datum Sonntag, 21. Juli 2019 | 13.30 Uhr Ort Nationalstadion, Singapur Zuschauer 55.000 Plätze

Juventus gegen Tottenham: Die Partie heute live im TV sehen - geht das?

Der ICC 2019 wird live im deutschen Fernsehen übertragen. Sport 1 hat sich die Rechte an ausgewählten Spielen gesichert.

Doch kann man dort auch die Begegnung zwischen Juventus und Tottenham schauen? Ja, die Partie wird am Sonntag live im Free-TV übertragen.

Wer kein TV-Gerät zur Verfügung hat, muss deshalb aber nicht auf die Partie verzichten. Juventus vs. Tottenham wird gleich auf zwei Arten im LIVE-STREAM übertragen.

Alle Infos zu diesem Thema findet Ihr im nächsten Abschnitt. Deshalb: Einfach weiterlesen!

Juventus gegen Tottenham: Den ICC 2019 heute im LIVE-STREAM verfolgen

Wie bereits erwähnt, wird das Aufeinandertreffen zwischen Juventus und Tottenham beim ICC 2019 im TV auf Sport 1 zu sehen sein.

Da der TV-Sender aber einen 24-Stunden-Stream seines Programms anbietet, habt Ihr über diesen Link auch die Möglichkeit, das Duell im LIVE-STREAM zu verfolgen.

Juventus gegen Tottenham heute im LIVE-STREAM bei DAZN schauen

Den ICC 2019 könnt Ihr zudem bei DAZN sehen. Der Streaminganbieter besitzt ebenfalls die Rechte an den Testspielen und wird daher auch Juventus vs. Tottenham im LIVE-STREAM zeigen.

Die Übertragung beginnt bereits wenige Minuten vor dem Anstoß, der um 13.30 Uhr erfolgen wird. Kommentator Carsten Fuß begleitet Euch am Mikrofon durch den Nachmittag.

Um jedoch auf den Stream zugreifen zu können, müsst Ihr DAZN-Abonnent sein. Bevor Ihr jedoch ein Abonnement abschließt, erhaltet Ihr zunächst einen kostenlosen Probemonat.

Damit könnt Ihr das Programm des Streamingdienstes zunächst vier Wochen uneingeschränkt testen. Gefällt Euch das Angebot, zahlt Ihr danach 11,99 Euro im Monat.

Mit der DAZN-Dauerkarte, die jährlich 119,99 Euro kostet, bleibt der Preis für das Abo dagegen bei den monatlichen knapp 10 Euro, die der Streamingdienst bisher gekostet hat.

Neben den Spielen des ICC gehören seit der neuen Saison auch ausgewählte -Begegnungen zum Live-Angebot von DAZN. Die Bundesliga-Highlights bekommt Ihr dort ebenfalls zu sehen.

Wie gewohnt bleibt DAZN auch Eure erste Adresse für die Spiele von , der und sowie den Duellen der und .

Doch DAZN hat nicht nur Fußball im Programm: Auch die NFL, NBA und NHL sowie zahlreiche Box-, Darts- und UFC-Events könnt Ihr beim Streaminganbieter verfolgen.

Juventus Turin vs. Tottenham Hotspur: Die Aufstellungen

Aufstellung Juventus:

Der italienische Meister startet gegen Tottenham unter Neu-Trainer Maurizio Sarri unter anderem mit Emre Can, Superstar Cristiano Ronaldo und der von PSG zurückgekehrten Torwartlegende Gianluigi Buffon.

Buffon - Cancelo, Bonucci, Rugani, De Sciglio - Can, Matuidi, Pjanic - Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic

Aufstellung Tottenham:

Neben Topstars wie Dele Alli oder Heung-Min Son schickt Spurs-Trainer Mauricio Pochettino im Test gegen Juve unter anderem Tanganga und Georgiou aus der U23 von Beginn an aufs Feld. Auch der 18-jährige Oliver Skipp und das 17-jährige irische Supertalent Troy Parrott dürfen starten.

Gazzaniga - Walker-Peters, Alderweireld, Tanganga, Georgiou - Winks, Skipp, Lamela - Alli, Son, Parrott

Die Highlights von Juventus vs. Tottenham bei DAZN sehen

Ihr seid am Sonntag unterwegs, wollt aber dennoch die Highlights von Juventus vs. Tottenham im Video sehen? Dann werdet Ihr bei DAZN ebenfalls fündig, denn bereits eine Stunde nach dem Ende wird der Streamingdienst die besten Szenen der Partie in einer kurzen Zusammenfassung auf der Plattform bereitstellen.

Sollte Euch der Zusammenschnitt nicht reichen, könnt Ihr Euch die gesamten 90 Minuten zudem nochmals relive anschauen. Auch das ist bei DAZN möglich. Voraussetzung bleibt allerdings ein Abonnement des Streamingdienstes.

Juventus gegen Tottenham heute im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Mit dem LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr immer auf dem neuesten Stand, wenn sich am Sonntag im Nationalstadion von Singapur Juventus und Tottenham messen.

Ob Tore fallen, die Trainer Auswechslungen vornehmen oder Spieler vom Platz gestellt werden: Wir liefern Euch detaillierte Beschreibungen der wichtigsten Ereignisse.

Klickt Euch über diesen Link direkt zum LIVE-STREAM. Das Angebot ist für Euch natürlich kostenlos.

