Bericht: Juventus Turin denkt über Benficas Ruben Dias nach

Nächstes Jahr soll die Champions League her, weswegen Juve im Sommer nachrüsten will. Ein Kandidat für die Defensive kickt derzeit noch Portugal.

Verteidiger Ruben Dias von Lissabon ist angeblich ein Thema beim italienischen Serienmeister , auch wenn die Bianconeri vorrangig andere Namen auf der Wunschliste stehen haben. Dies berichtet die Turiner Sportzeitung Tuttosport.

Demzufolge will sich Juventus für die neue Saison in der Defensive verstärken und hat den 21 Jahre alten Portugiesen dafür ins Visier genommen. Schenkt man dem Bericht Glauben, dann taucht der Name des Portugiesen aber weiter unten auf der Defensivspieler-Liste von Massimiliano Allegri auf.

Ruben Dias: Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro

Am Benfica-Verteidiger, der eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro besitzt, sollen auch , der und Interesse zeigen.

Dias lief in dieser Saison in bislang 53 Pflichtspielen für Benfica auf und steuerte dabei vier eigene Treffer bei. Der Innenverteidiger hat die Jugendabteilung beim Lissaboner Klub durchlaufen und mittlerweile sogar neun Länderspiele für den Europameister von 2016 in der Vita stehen.