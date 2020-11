Juventus Turin - Andrea Pirlo: "Müssen mit oder ohne Cristiano Ronaldo gewinnen"

Gegen Benevento wurde Cristiano Ronaldo geschont. Juventus-Coach Andrea Pirlo erwartet von seinem Team, auch ohne den Superstar Leistung zu bringen.

Juventus-Coach Andrea Pirlo hat von seiner Mannschaft gefordert, auch in Abwesenheit von Superstar Cristiano Ronaldo ihre Leistung auf dem Platz abzurufen und Spiele zu gewinnen.

"Ronaldo ist ein wichtiger Spieler, nicht nur für uns", erklärte der Italiener im Anschluss an das 1:1-Unentschieden gegen Benevento, bei dem Ronaldo geschont wurde: "Das war er bereits für und Juve in den vergangenen Jahren."

Der 35-jährige Portugiese sei ein "Spiel- und Tor-Katalysator", betonte Pirlo. Allerdings müsse die Alte Dame "solche Spiele [wie gegen Benevento, Anm. d. Red.] mit oder ohne Ronaldo gewinnen." Dahingehend sieht der 41-Jährige noch Verbesserungsbedarf.

1:1 gegen Benevento: Fünftes Remis im neunten Ligaspiel für Juve

Ronaldo entwickelte sich auch in Turin seit seinem Wechsel 2018 zum absoluten Leistungsträger. In der laufenden Spielzeit erzielte er in bisher sieben Pflichtspielen bereits neun Treffer und legte einen weiteren vor.

Das Remis gegen Benevento war schon die fünfte Punkteteilung im neunten Ligaspiel für den noch ungeschlagenen italienischen Serienmeister. Das gab es zuletzt in der Saison 2001/2002.

Aktuell rangiert Juve auf Platz vier - drei Punkte hinter Spitzenreiter AC Milan. "Ich bin nicht besorgt", ergänzte Pirlo, "aber wir müssen anfangen zu begreifen, dass die Spiele weiterlaufen und wir zu viele Punkte verlieren."

Alle Partien seien unterschiedlich, demnach gelte es nun "unseren Weg, unsere Mentalität und unsere Persönlichkeit" zu ändern.