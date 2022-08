Juventus verkündet Transfer von Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik kehrt in die Serie A zurück: Er verstärkt den Sturm von Rekordmeister Juve.

Arkadiusz Milik wechselt von Olympique Marseille zu Juventus. Das gaben die Italiener am Freitagmorgen offiziell bekannt. Der polnische Mittelstürmer wird zunächst auf Leihbasis für eine Saison für die Bianconeri auf Torejagd gehen.

Nach der einjährigen Leihe verfügt Juve über eine Kaufoption. Nach Informationen von GOAL und SPOX liegt diese bei acht Millionen Euro, während die Leihgebühr vorerst bei einer Million Euro liegt und durch Bonuszahlungen auf zwei Millionen Euro ansteigen kann.

Juventus: Auch Depay war im Gespräch

Der italienische Rekordmeister war zuletzt intensiv auf der Suche nach einem Mittelstürmer, auch Memphis Depay vom FC Barcelona war ein ernsthaftes Thema in Turin.

Milik, der in Italien bereits für Napoli spielte, verfügt in Marseille noch über einen Kontrakt bis 2025. In der vergangenen Spielzeit verzeichnete er in 37 Pflichtspielen 20 Tore und zwei Assists. Bei Juventus dürfte er nun neben Dušan Vlahović angreifen.