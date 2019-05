Juventus Turin vor Transfer von Sassuolos Merih Demiral

Merih Demiral setzte sich in der Serie A auf Anhieb durch und ist mittlerweile türkischer Nationalspieler. Nun steht ein Wechsel zur Alten Dame bevor.

Der italienische Rekordmeister steht nach Informationen vonund SPOX kurz vor der Verpflichtung des türkischen Nationalspielers Merih Demiral vom Serie-A-Rivalen . Der Innenverteidiger soll 15 Millionen Euro Ablöse kosten und einen Fünfjahresvertrag bei den Bianconeri unterzeichnen.

Demiral, der aus der Jugend Fenerbahces stammt und später bei CP ausgebildet wurde, absolvierte die vergangene Halbserie in Italiens höchster Spielklasse. In seinen 14 Einsätzen für Sassuolo überzeugte er die Verantwortlichen Juves und Sportdirektor Fabio Paratici treibt den Transfer trotz der ungeklärten Trainerfrage in Turin voran.

Juventus Turin: Wird Merih Demiral an Sassuolo verliehen?

Juve sieht in Demiral eine exzellente Investition in die Zukunft. Es ist dabei noch nicht entschieden, ob der 21-Jährige die kommenden Saison tatsächlich bei Juventus verbringt. Gedankenspiele gibt es auch über eine direkte Ausleihe, womöglich zu seinem aktuellen Klub Sassuolo.

Der Klub aus der Emilia-Romagna hatte Demiral erst im Januar 2019 auf Leihbasis von Alanyaspor verpflichtet. Im Sommer greift nun eine Kaufpflicht und Sassuolo zahlt sieben Millionen Euro Ablöse. Angeblich sicherte sich Juve bereits damals ein Vorkaufsrecht auf das Verteidigertalent.