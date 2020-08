Juventus Turin entlässt Trainer Maurizio Sarri

hat sich von Trainer Maurizio Sarri getrennt. Das gab der italienische Meister am Samstagmittag offiziell bekannt.

Am Freitag musste Juve bereits im Achtelfinale der Champions League die Segel streichen. Zwar gewannen die Bianconeri zuhause gegen mit 2:1, nach dem 0:1 im Hinspiel reichte das aber nicht für den Einzug ins Viertelfinale.

Sarri war erst vor gut einem Jahr vom nach Turin gekommen. Zwar führte er Juve zum Gewinn des neunten Meistertitels in Folge, die Leistungen des Teams brachten dem 61-jährigen Italiener aber immer wieder Kritik ein. Zudem verpasste Juventus durch eine Finalniederlage gegen Neapel den Gewinn der und damit das nationale Double.

