Juventus Turin verleiht Marko Pjaca an RSC Anderlecht

Ein drittes Mal wird Marko Pjaca von Juventus Turin verliehen. Den Mittelfeldspieler zieht es bis Sommer nach Belgien zum RSC Anderlecht.

verleiht Mittelfeldspieler Marko Pjaca für den Rest der Saison an den belgischen Traditionsklub . Das gaben beide Vereine am Deadline Day offiziell bekannt.

Ob Anderlecht im kommenden Sommer eine Kaufoption für Pjaca besitzt, wurde nicht mitgeteilt. Für den 24-jährigen Kroaten ist es bereits die dritte Leihe, seit er 2016 für 23 Millionen Euro von zu Juve wechselte.

Marko Pjaca: Bei Juventus noch Vertrag bis 2021

Die Rückrunde der Spielzeit 2017/18 verbrachte Pjaca bei Schalke 04 in der , für die Saison 2018/19 war er an Florenz verliehen. Pjacas Vertrag in Turin läuft noch bis Sommer 2021.

Seit seiner Rückkehr aus Florenz letzten Sommer hat Pjaca wegen eines Kreuzbandrisses, den er sich im Frühjahr zugezogen hatte, lediglich ein Pflichtspiel für Juve bestritten. Mitte Januar wurde er beim 4:0-Sieg gegen Udine in der für die Schlussviertelstunde eingewechselt.