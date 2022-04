Juventus will Kader auf drei Positionen verstärken

Nach einer für Juventus-Verhältnisse enttäuschenden Saison 2021/22 will der italienische Traditionsklub seinen Kader zur kommenden Saison tiefgreifend verändern.

Nach Informationen von GOAL und SPOX liegt der Fokus der Juve-Verantwortlichen auf Verstärkungen auf drei Positionen. Mit Priorität eins sollen ein neuer Linksverteidiger, ein physisch starker Mittelfeldspieler, der Tore schießen kann sowie ein Ersatz für Paulo Dybala geholt werden.

Der Argentinier Dybala wird den Verein in diesem Sommer ablösefrei verlassen. Jetzt hofft die Alte Dame darauf, einen Flügelspieler zu finden, der den Kader verstärken kann - so wie Winter-Neuzugang Dusan Vlahovic. Der Serbe kann für über 80 Millionen Euro vom AC Florenz und hat die hohen Erwartungen bisher mehr als erfüllt.

Juventus: Auch Verlängerungen geplant

Juve will in den kommenden Wochen auch die Zukunft von einigen aktuellen Spielern klären. Am wahrscheinlichsten ist eine baldige Vertragsverlängerung mit Außenverteidiger Mattia De Sciglio. Auch Ersatztorwart Mattia Perin hat sich für einen Verbleib entschieden.

In der Personalie Juan Cuadrado stehen die Zeichen ebenfalls auf Verlängerung. Der Vertrag des 33 Jahre alten Kolumbianers läuft zum Saisonende aus. Der Routinier hatte kürzlich aber gesagt, dass er gerne bleiben wolle. Jetzt müssen sich der Verein und der Spieler auf einen neuen Vertrag einigen.

Bei Federico Bernardeschi ist dagegen noch nicht abzusehen, ob er seinen auslaufenden Vertrag verlängern wird.