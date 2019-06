Juventus Turin: Juan Cuadrado soll bis 2021 verlängern

Der Flügelflitzer hat eine Seuchensaison hinter sich. Juventus möchte ihn dennoch gerne über die kommende Spielzeit hinaus halten.

Italiens Rekordmeister verhandelt nach Informationen vonund SPOX mit Rechtsaußen Juan Cuadrado über eine Vertragsverlängerung. Aktuell ist der kolumbianische Nationalspieler (83 Länderspiele) noch bis 2020 an die Bianconeri gebunden, er soll für eine weitere Spielzeit unterschreiben.

Die Gespräche zwischen Juves Verantwortlichen und Cuadrado-Berater Alessandro Lucci laufen positiv und beide Seiten sind guter Dinge, zu einer Einigung zu kommen. Bereits in den kommenden Tagen könnte die Verlängerung offiziell verkündet werden.

Juan Cuadrado kam vom zu Juventus Turin

Die Verlängerung ist auch als Vertrauensbeweis der Turiner zu werten. Wegen schwerer Verletzungen an der Leiste und am Meniskus verpasste er in den letzten beiden Spielzeiten knapp 40 Pflichtspiele. 2018/19 bringt er es auf 23 Einsätze. Dabei gelangen ihm ein Treffer und vier Assists.

Der 31-Jährige war 2015 zunächst auf Leihbasis vom FC Chelsea nach Turin gewechselt. 2017 verpflichtete die Alte Dame ihn für 20 Millionen Euro Ablöse fest.