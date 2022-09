Juventus Turin offenbar an Jordi Alba vom FC Barcelona interessiert

In Barcelona hat Jordi Alba seinen Stammplatz verloren. Ein anderer Topklub wird deshalb offenbar hellhörig.

Juventus Turin hat angeblich Interesse an einer Verpflichtung von Barcelonas Linksverteidiger Jordi Alba. Das berichtet die spanische Zeitung Sport.

Die Italiener sollen sich demnach im Januar um Alba bemühen wollen. Eine Anfrage bezüglich der Konditionen eines möglichen Deals sei bei Barça bereits eingegangen, offenbar könnten sich die Katalanen sowohl einen Verkauf als auch eine Leihe vorstellen.

Barça: Jordi Alba will trotz verlorenem Stammplatz wohl bleiben

Alba, noch bis 2024 in Barcelona unter Vertrag, hat seinen Stammplatz bei den Blaugrana in den ersten Wochen der neuen Saison verloren. Bis dato stand der 33-jährige spanische Nationalspieler erst in vier von acht Pflichtspielen auf dem Platz, nur bei zwei davon in der Startelf. Hinter Eigengewächs Alejandro Balde und Neuzugang Marcos Alonso ist er aktuell nur noch Linksverteidiger Nummer drei.

Dennoch soll Alba, der den Großteil seiner Jugendzeit bei Barça verbrachte und bereits seit 2012 wieder zurück im Camp Nou ist, einen Verbleib beim Team von Trainer Xavi bevorzugen. Juve hat als Alternativen wohl unter anderem auch Dortmunds Raphael Guerreiro und Gladbachs Ramy Bensebaini auf dem Zettel.