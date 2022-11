Juventus Turin und Inter Mailand haben offenbar Interesse an N'Golo Kanté

N'Golo Kanté könnte den FC Chelsea im Sommer verlassen. Konkretes Interesse gibt es offenbar aus Italien.

WAS IST PASSIERT? Juventus Turin und Inter Mailand haben Interesse an einer Verpflichtung von N'Golo Kanté. Das berichtet die italienische Zeitung La Repubblica. Demnach hätten sich beide Vereine bereits im Umfeld des Spielers erkundigt. Problematisch soll allerdings das Gehalt des Franzosen sein. Kanté verdient beim FC Chelsea aktuell rund 17 Millionen Euro im Jahr - für beide Klubs nicht finanzierbar. Der Vertrag des 31-Jährigen in London läuft im kommenden Sommer aus. Kanté könnte den Klub daher auch schon im Januar verlassen, als mögliche Ablösesumme werden 18 Millionen Euro genannt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kanté gehört - wenn fit - zu den besten defensiven Mittelfeldspielern der Welt. Allerdings kämpfte der Abräumer in den vergangenen Jahren häufig mit Verletzungen. Aktuell laboriert Kanté an einer Oberschenkelverletzung, die ihn auch die Teilnahme an der WM in Katar kostete. Zudem, so heißt es in dem Bericht, sei das Verhältnis zwischen Kanté und dem neuen Chelsea-Trainer Graham Potter nicht das beste. Dennoch ist eine Vertragsverlängerung bei Chelsea nicht völlig ausgeschlossen, fraglich aber ist, ob die Blues ihm noch einmal ein derart hohes Gehalt bieten.

Neben Juventus und Inter gelten auch Tottenham Hotspur und Paris Saint-Germain als Interessenten für Kanté. Tottenham-Coach Antonio Conte kennt Kanté aus seiner Zeit bei Chelsea zwischen 2016 und 2018 gut, PSG könnte auf den französischen Faktor setzen. Allerdings ist der Klub im Mittelfeld sehr gut aufgestellt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kanté fällt aktuell bereits seit August verletzt aus, in der laufenden Saison kam er erst auf zwei Einsätze. Insgesamt bestritt er für Chelsea bislang 262 Pflichtspiele und gewann mit dem Klub unter anderem die Champions League die Europa League und die englische Meisterschaft.

DIE BILDER ZUR NEWS:

DIE TRANSFERHISTORIE: Kanté war 2015 für neun Millionen Euro von SM Caen zu Leicester City gewechselt und gehörte zu den Schlüsselspielern des Teams, das ein Jahr später sensationell englischer Meister wurde. Anschließend zahlte Chelsea 35 Millionen Euro Ablöse für ihn.