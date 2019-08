Juventus Turin vor Verpflichtung von Argentinien-Talent Enzo Barrenechea

Die Bianconeri tüten demnächst einen Perspektivtransfer ein: Enzo Barrenechea kommt aus Argentinien und soll zunächst verliehen werden.

Serie-A-Rekordmeister steht kurz vor der Verpflichtung von Mittelfeldtalent Enzo Barrenechea vom argentinischen Erstligisten Newell's Old Boys. Der Teenager steht unmittelbar davor, einen europäischen Pass zu bekommen und anschließend soll der Transfer perfekt gemacht werden.

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Barrenechea, dessen Vertrag noch bis 2021 läuft, feiert Ende Mai seinen 18. Geburtstag. Juve und die Newell’s Old Boys haben sich nach Informationen von Goal und SPOX auf eine Ablöse in Höhe von zwei Millionen Euro verständigt.

Enzo Barrenechea: Leihe zum FC Lugano geplant

Falls der Transfer wie geplant über die Bühe geht, soll der Youngster zunächst für ein Jahr an den Schweizer Erstligisten FC Lugano ausgeliehen werden.

Barrenechea spielte zuletzt in der U19 der Newell's Old Boys und lief auch schon in der U20-Nationalmannschaft Argentiniens auf.

In argentinischen Medien wurde er im Frühjahr bereits mit Juves Uruguayer Rodrigo Bentancur verglichen, der im Alter von 20 Jahren von den Boca Juniors nach Turin kam und dort in der vergangenen Spielzeit 40 Partien bestritt.