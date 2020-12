Juventus Turin gegen Dynamo Kiew heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

In der Gruppenphase der Königsklasse empfängt Juventus Dynamo Kiew. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In der Gruppe G der trifft auf . Die Partie wird um 21 Uhr in Turin angepfiffen.

Juventus und Barcelona haben sich bereits für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert, doch für Kiew geht es noch um den Einzug in die . Im Fernduell mit Ferencvaros Budapest geht es um jeden Punkt, die Ukrainer werden heute also alles geben. Im Hinspiel konnte Turin 2:0 gegen Kiew gewinnen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Juventus Turin gegen Dynamo Kiew heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Juventus Turin gegen Dynamo Kiew heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : Champions League

: Champions League Datum : Mittwoch, 2. Dezember 2020

: Mittwoch, 2. Dezember 2020 Uhrzeit: 21 Uhr

Juventus Turin gegen Dynamo Kiew heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Champions League übertragen

Alle Fans der Champions League dürfen sich freuen: Jedes Spiel des Wettbewerbs wird live und in voller Länge im TV und LIVE-STREAM übertragen! Der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN haben die Übertragungsrechte erhalten, im Free-TV wird es leider keine Spiele zu sehen geben.

Juventus Turin gegen Dynamo Kiew heute live im LIVE-STREAM

Juve gegen Kiew wird heute live vom Streamingdienst DAZN im LIVE-STREAM übertragen. Das Portal geht um 20.45 Uhr auf Sendung und zeigt die Partie über die vollen 90 Minuten live. Carsten Fuß wird Euer Kommentator sein, an seiner Seite sitzt der Experte Christian BernhardÜber diesen Link gelangt Ihr direkt zur Übertragung. Wer neu bei DAZN ist, kann das Portal für die ersten 30 Tage lang kostenlos abonnieren.

Juventus Turin gegen Dynamo Kiew heute live im LIVE-STREAM: DAZN

Wer das Spiel sehen möchte, der sollte sich die DAZN-App herunterladen. Die App gibt es als kostenlosen Download in allen Stores und sie ist kompatibel für diverse Endgeräte.

Juventus Turin gegen Dynamo Kiew heute live im Pay-TV

Sky wird die Königsklasse heute in der Konferenz übertragen, unter anderem auch das Spiel zwischen Juve und Dynamo. Ab 21 Uhr könnt Ihr den Bezahlsender einschalten und kein Tor der Champions League verpassen.

Juventus Turin gegen Dynamo Kiew heute live im LIVE-STREAM

Über Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr die Konferenz auch im LIVE-STREAM von unterwegs aus verfolgen. Sky Go ist automatisch in jedem Sky-Paket enthalten. Sky Ticket ist für die Zuschauer gedacht, die kein Kunde bei Sky sind, die Konferenz aber trotzdem gerne sehen möchten. Hier erfahrt Ihr mehr über Sky Ticket.

Juventus Turin gegen Dynamo Kiew heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Juventus Turin gegen Dynamo Kiew heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Eine weitere Möglichkeit, die Champions League zu verfolgen, ist der kostenlose LIVE-TICKER von Goal. Hier erfahrt Ihr alles Wichtige rund um die Partie zwischen Juventus und Kiew – schaut mal rein!

Juventus Turin gegen Dynamo Kiew heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Wer heute Abend keine Zeit hatte, die Partie live zu verfolgen, der kann sich auf DAZN schon kurz nach dem Abpfiff die Highlights der Königsklasse anschauen.

Einen Probemonat bei DAZN zu starten, lohnt sich aktuell besonders, denn das Portal überträgt neben der Champions League auch Ligen wie die , , und . Nach dem Ablauf des Probeabos kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

Juventus Turin gegen Dynamo Kiew heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Juventus Turin bisher 5 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Dynamo Kiew 4 Siege 1 0 Unentschieden 0 14 Tore 3 708,5 Mio. Euro Marktwert 100,4 Mio. Euro Paulo Dybala (80 Mio. Euro) wertvollster Spieler Viktor Tsygankov (19 Mio. Euro)

Juventus Turin gegen Dynamo Kiew heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick