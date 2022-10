Juventus Turin: WM für Di María trotz Verletzung nicht in Gefahr

Gute Nachricht für die argentinische Nationalmannschaft: Ángel Di María ist zwar verletzt, seine WM-Teilnahme aber nicht in Gefahr.

Ángel Di María hat sich beim Auswärtsspiel von Juventus gegen Maccabi Haifa in der Champions League am Dienstag eine Oberschenkelzerrung zugezogen. Das verkündete Juve am Donnerstag.

Der Argentinier musste Mitte des ersten Durchgangs auswechselt werden. Mit Blick auf die in rund fünf Wochen beginnende Weltmeisterschaft gibt es aber eine Entwarnung für den argentinischen Nationalspieler: Seine Ausfallzeit wird von seinem Klub mit drei Wochen angegeben.

Argentinien muss auch um Dybala bangen

Die Bianconeri zeigten ohne Di María eine miserable Leistung und verloren in Israel mit 0:2. Die sportliche Krise geht für den italienischen Rekordmeister somit weiter. In CL-Gruppe H steht Juve aktuell auf dem dritten Platz hinter Benfica Lissabon und Paris Saint-Germain.

Di María war nicht der einzige Albiceleste-Star, um den der Copa-America-Sieger vor der Endrunde in Katar bangt. Paulo Dybala (AS Rom) verletzte sich bei einem Elfmeter im Ligaspiel gegen Lecce am Oberschenkel. Roma-Trainer José Mourinho sagte im Anschluss über seinen Leistungsträger: "Ich bin kein Arzt und habe auch nicht mit dem Arzt gesprochen. Aber nach meiner Erfahrung und dem, was ich im Gespräch mit Paulo erfahren habe, ist es schwierig." Dybala wird nach Angaben seines Klubs vier bis sechs Wochen pausieren müssen.